【飛虎之雷霆極戰】汪明荃爆《野蠻奶奶》原有第3輯　黃宗澤被阿姐「詐型」嚇到一額汗

▲ 汪明荃作客《飛虎同學會》。

由黃宗澤、吳卓羲及馬國明等人主演的《飛虎之雷霆極戰》播出，邵氏亦為劇集製作特備節目《飛虎同學會》。第2集邀來重量級嘉賓阿姐汪明荃，與黃宗澤、吳卓羲、陳山聰及主持錢嘉樂、陳敏之大談拍攝往事。

黃宗澤（Bosco）、吳卓羲及陳山聰曾分別與阿姐合作拍劇，不過講到阿姐印象最深刻及最錫的小生就是「阿仔」Bosco，因他們曾與胡杏兒朝夕相對，拍攝了兩部劇集《我的野蠻奶奶》及《野蠻奶奶大戰戈師奶》。

▲ 阿姐大讚陳山聰現時成熟可靠。（Instagram圖片）

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阿姐向Bosco「詐型」

阿姐在訪談中都非常關心Bosco與吳卓羲的感情狀況，更在Bosco派口罩套時趁機追問：「以為你派請帖，快啲啦！」令他一臉無奈，非常搞笑。

之後，阿姐又提起與Bosco拍攝兩輯《野蠻奶奶》的趣事，指拍《野蠻奶奶大戰戈師奶》時每天的造型都不同，若要補拍就會重新襯衫，非常好玩。

▲ 阿姐曾與Bosco《我的野蠻奶奶》及《野蠻奶奶大戰戈師奶》。（《我的野蠻奶奶》劇照）

席間，阿姐表示原定《野蠻奶奶》有第3輯：「當時梁家樹想開一套黑色殭屍驚嚇喜劇，但是你搞垮了這個配搭，我覺得成數是很高的，我還以為可以演殭屍奶奶！」

阿姐向Bosco「詐型」，笑指他與胡杏兒分手，令3人組合未能再拍劇，令Bosco嚇得一額汗，非常搞笑。

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▲ 阿姐指原定《野蠻奶奶》有第3輯。（《野蠻奶奶大戰戈師奶》劇照）

阿姐大讚山聰

除向Bosco發功外，阿姐又問吳卓羲有沒有女朋友，不過他就指仍在靜待緣分的來臨。阿姐都藉機分享自己與家英哥都是21年才結婚，所以要有緣分是對的。

此外，阿姐又大讚現時的陳山聰與昔日完全是兩個樣子，非常成熟穩重。陳山聰就指功勞都是來自太太Apple，並指太太一直在身邊扶持，對他的過去完全不介意，令他大為感動，並稱未來會努力工作，做好丈夫及「陳爸」的角色。

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