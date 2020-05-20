莫乃光憂《頭條新聞》事件影響傳媒生態　容海恩指港台需受約章規範不應偏頗

▲ （經濟日報資料圖片）

通訊局就有關港台電視節目《頭條新聞》的投訴，裁定2月14日一集污衊和侮辱警方的投訴成立，並向港台發出警告。立法會資訊科技及廣播事務委員會主席莫乃光批評通訊局舉動是超越判決的範圍，憂對香港整個傳媒生態都非常負面；另一成員容海恩則指港台是政府的媒體，需受不同約章規範，認同通訊局應向港台發警告。

港台接受通訊局裁決 叫停今季《頭條新聞》節目製作

立法會資訊科技及廣播事務委員會主席莫乃接受港台光《千禧年代》訪問時表示，以往通訊局多就節目技術、植入廣告作出判決，惟是次舉動是超越判決的範圍，投訴明顯有政治意味，外界都會認為有關裁決是審查工具，製造白色恐怖及寒蟬效應，不單只對港台，對香港整個傳媒生態都非常負面；又稱本港言論空間收窄，節目製作人及主持有很大影響，憂慮何時會越過「紅線」。

通訊局指《頭條新聞》辱警發警告 商經局令港台致歉並懲處製作人員

通訊局裁定港台一集《頭條新聞》污衊和侮辱警方

委員會另一成員容海恩則稱，《頭條新聞》在沒有任何實證下，根據偏頗報道，製作誇張失實的內容，嘩眾取寵，明顯污衊警隊，認為通訊局向港台發出警告是正確，應該要有懲處，港台亦需要承認；又不認同言論收窄，直指港台是政府的媒體，需受不同約章規範，亦需持平，不應偏頗，未必能夠做到諷刺式節目。

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責任編輯：陳正怡