【瞻仰遺容】孩子不敢看父母遺容的錐心之痛　遺體修復師見證孩子一靠近遺體就哭

▲ 遺體修復師：有孩子不敢看父母的遺容。

生命無常，人總要面對摰親離世的一日，但要親眼瞻仰父母、親人的遺容，又談何容易？大馬遺體修復師青龍就見過很多孝子賢孫不敢看家人的遺容，感到可惜和心痛，正因如此，她也下定決心要做好修復及妝容，讓家屬不留遺憾。

青龍坦言，人一離世，遺容多數都不美觀，故此作為遺體修復師的她，也需幫死者化好漂亮的妝容，走最後一程。不過，即使化好了妝容，有些孝子賢孫還會對遺容本身存在恐懼。

我遇過好幾次家屬，自己子女都不敢靠近看一眼。因為覺得自己的爸爸媽媽可怕，看了（遺容）會睡不著。

青龍指，成年人或許沒什麼影響，但對小孩子就不同了。他們會覺得為何睡著的親人和平時不一樣，覺得恐懼，20、30歲的年輕孝子賢孫也不例外。有些幾歲的小孩子看到，甚至會怕到哭，「一靠近遺體就哭，然後轉身抱緊爸爸媽媽」。

有些都已20多、30多歲了，連成年人都害怕，更何況是小孩子。所以修復和化妝對我而言，是十分重要的，要為死者、家屬留下最後美好印象離去。

家屬始終要接受親人離世的事實，青龍每每處理好死者遺容後，都會叫家屬看看。

我明白自己父母去世，身為孩子都會怕。我弄好後都會叫他們過來看，不敢也要看。當他們看了之後，表現不一樣了，不再顯得害怕。

而幾歲的小孩看到細心處理過的遺容好，態度也會180度轉變，不再大哭，反而會問：「是不是公公婆婆在睡覺？」

幫助死者以最完美的遺容走最後一程，成了青龍的使命。青龍希望家屬不會因為亡者的遺容不美觀而感到遺憾，減輕他們的精神痛楚。

每一次工作完畢，看到家屬的反應，還有不斷感謝……那種感覺會讓你覺得，真的幫到家屬很大的忙。因為他們多數都不會想到，他們的親人遺容可以恢復原狀。

入行數年，青龍不斷自我進修，更遠赴菲律賓學習防腐，雖然馬來西亞的修復、化妝工作不會使用到防腐，但她認為所學知識只要懂得變通，就能在日常工作加以運用。方方面面地顧及死者狀態，完美地走人生最後一程。

學來的技巧是死的，人是活的，很多方面可以變通。如果只死板跟著學的東西做，那就真的白費了時間和知識。

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記者：楊宛茜