【分手禮物】少女分手後送1噸洋蔥報復前度　前男友轉賣洋蔥即賺逾千元

▲ 少女分手後送1噸洋蔥報復前度，前男友轉賣洋蔥即賺逾千元。

5月20日是網絡情人節，不少情侶都會在當天慶祝。不過在「520」前幾天，內地一名女子與男友分手後心有不甘，竟網購了一噸洋蔥送到前度家中報復，並附上紙條「我哭了三天，這下該你哭了！」不過，男方不但一滴眼淚也沒流，更將洋蔥轉手賣出，賺了一千多元人民幣。

據內地媒體報道，山東一名趙姓女子與男友交往一年多，早前看到男方和其他女生的聊天記錄，認為男友出軌，最後男方更向她提出分手。

趙女心有不甘，並在家中哭了整整三天，於是決定報復，網購了一噸洋蔥寄到男方家中，更特別囑咐商家不用聯繫收件人，貨到後直接堆在門口，絕不接受退貨，並附上紙條「我哭了三天，這下該你哭了！」

又不是出不起這個錢，不能只有我哭。

由於快遞員在多次聯繫「收貨人」都無人接聽，惟有自己搬運洋蔥，最終花了5、6小時，走了50多趟，才把洋蔥由貨車搬運到收貨人家門口。

她前任哭沒哭不知道，我被熏哭了

而居住附近鄰居亦表示，整個小區都瀰漫著洋蔥味，更因而被熏哭，十分難受。

至於趙女的前男友司先生則回應，因忍受不了女方的行為才提出分手，「我這個前女友到處說我分手不哭，分手不哭就一定是渣男嗎？」他表示自己不但沒有哭，更將洋蔥轉手出售，賺了1000多元人民幣。

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責任編輯：王俊賢