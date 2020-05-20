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【頭條新聞風波】邱騰華：通訊局是基於同一把尺去裁決　對港台亦不會有任何例外

社會 13:25 2020/05/20

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邱騰華指明天將與港台顧問委員會見面，以跟進有關事件。（馮漢柱攝）

通訊局就有關港台電視節目《頭條新聞》的投訴，裁定2月14日一集污衊和侮辱警方的投訴成立，港台承諾將檢討有關投訴，本季《頭條新聞》播出後會暫停製作。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（20日）會見傳媒指，指各界應尊重通訊局作為法定機構，對監管廣播業界後所作出的決定，不應因為不同意見和立場對其作出不公正的批評。

莫乃光憂《頭條新聞》事件影響傳媒生態　容海恩指港台需受約章規範不應偏頗

他提到香港電台已就通訊局裁決作出反應，一方面接受其裁決，亦有就受影響的一方（即警方）道歉，同時承諾跟進事件。邱騰華表示兩個指控是十分嚴重，需要接受警告，港台將就編輯及製作過程加以跟進及檢視，以作出改善，避免相類似情況發生，又提及任何廣播機構不應散播仇恨情緒。

他稱香港電台作為公共廣播機構，市民對此其有期望，因此對港台有一定的要求，指其需要接受法律和港台約章上的規則。邱騰華指是次事件上，要正視有關節目所提供的「資料是否正確」，又稱一個廣播機構要做什麼節目、其傳播手法，都是編輯自主的範圍，但如當中含超越底線去侮辱、或散播仇恨的行為，就不能接受。邱騰華重申面對投訴，通訊局是基於同一把尺去裁決，港台亦不會有任何例外。

邱騰華續指明天將與港台顧問委員會見面，可針對港台編輯方針的標準及資訊給予意見，以改善日後工作。

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記者：郭家穎

電台 邱騰華 發展局 商務及經濟發展局 香港電台

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