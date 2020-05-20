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【BB大晒】陳凱琳宣布再度懷孕　50歲鄭嘉穎第二度榮升爸爸

娛樂 13:34 2020/05/20

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

陳凱琳宣布再懷孕，鄭嘉穎再做爸爸。

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎結婚兩年，去年2月Grace誕下兒子鄭承悅（Rafael），早前兒子一歲生日，Grace亦投入自己美容品牌生意。今日陳凱琳宣布再懷胎，她在IG稱：

Rafa好快就要做哥哥啦~❤️ 好開心可以喺「520」宣佈我哋家庭將會多添一個新成員！

喺呢段日子好感激我老公嘅細心照顧，亦都要多謝屋企人同朋友幫我保守呢個秘密同時送上充滿愛嘅祝福畀我哋！🥰

感恩收到 @k11artus 呢份baby-staycation 嘅禮物～ 每朝起身可以行出露台，望住美麗嘅海景，真係好享受！🌊 希望BB出世之後同哥哥一樣咁健康，咁有活力！God Bless!💗🙏🏻

陳凱琳今日宣佈再度懷孕。（Instagram圖片）

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二人宣布喜訊後，與陳凱琳合組閨蜜團「少婦聯盟」成員的龔嘉欣、譚凱琪都有祝賀，表示再有多一位成員來到這個充滿愛的家庭，非常感動。另外，麥明詩、張繼聰、傅嘉莉、李亞男、宋熙年、陳貝兒、朱千雪等圈中好友都有恭喜二人。

陳凱琳2018年跟鄭嘉穎結婚，2019年誕下兒子Rafael，幸福滿瀉的Grace不時在社交網站貼出一家三口的溫馨照片。

Grace曾指一早已經有計劃為50歲鄭嘉穎追多個小朋友，嘉穎亦想待兒子Rafael一歲後再造人，現時２人亦夢想成真，一家４口非常幸福。 

不過，Grace接受TOPick訪問時，曾自言當媽媽感覺頗有壓力。而在管教兒子方面，兩夫婦也跟不少父母一樣扮演「一忠一奸」的角色，想不到外表溫柔和善的Grace，在兒子面前竟然要擺出惡媽姿態。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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