【冬蟲夏草】冬蟲夏草有苦味等於變壞？　浸大中醫拆解4個冬蟲夏草變苦原因

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冬蟲夏草本身沒有苦味，為何有時會吃出苦味？浸大中醫學院指有些冬蟲夏草吃起來有苦味，其中原因是生長環境不同，但也有可能由其他原因導致。

浸大中醫學院拆解4個冬蟲夏草變苦原因如下：

生長環境

有些低海拔產地出產的冬蟲夏草有苦味，這可能跟當地的冬蟲夏草寄主幼蟲具體品種不同以及冬蟲夏草的生長環境有關。

經美化處理

部分不法商家為了改善低品質冬蟲夏草的外觀品相，會對冬蟲夏草做美化處理，使之看起來像高品質的冬蟲夏草，在處理過程中可能會讓冬蟲夏草產生苦味。

變質

有些冬蟲夏草因存放時間過長或保存不當導致品質嚴重下降甚至發黴變質，商家們處理過後再流入市場最終到消費者手裏，這樣的冬蟲夏草既無藥效甚至有害於身體，由於其成分發生了變化，吃起來很可能會有苦味。

假貨

市面上賣的很多冬蟲夏草是假貨或者有摻假的問題，這些假的冬蟲夏草，大多是用跟冬蟲夏草長得比較像的其他蟲草經加工處理後做成的，因其成分與味道跟冬蟲夏草大不相同，很可能會出現吃起來發苦的情況。

以上四個原因，都可能導致冬蟲夏草吃起來有苦味，其中以第4個出現的概率最大，如果大家發現自己吃的冬蟲夏草的味道是苦的，就一定要好好辨別貨品的真假與品質，千萬不能大意。

內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣