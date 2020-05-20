房屋供應流程過長　梁振英倡改革供應制度

▲ 梁振英於前任特首辦接受訪問。（YouTube截圖）

全國政協副主席、前特首梁振英接受民建聯顏汶羽訪問，提到政府應改革房屋供應制度。他舉例，在任特首時曾邀請房協研究，能否利用無生態價值、已受破壞的郊野公園邊陲地建屋，但最終受各項因素影響而告吹，認為要大力推展建屋，就不能左顧右盼。

梁振英認為，最大問題是房屋供應流程太長，涵蓋由規劃、研究用途、提出各項申請等。他認為供應鏈上的項目、土地有不少，但他舉例新界東北發展計劃，卻不知要推展多少年，也未知其進度。而且他認為，一個計劃原來規劃可提供一定數目單位，但七除八扣下，實際落成量就只有原計劃的七成。他認為這是制度問題，應該下決心和有勇氣去改革。

被問及應提高公營房屋、抑或私樓建屋比例，梁振英認為這問題僅屬次要，重要是一併提高公營房屋及私樓供應，倘總數充裕，社會有更多選擇，樓價就有下調空間。當樓價可負擔時，青年才有機會「上車」。他形容，在增加房屋供應上，不能「這裡怕癢、那裡又怕痛」，重要是社會要下決心。

被問到疫情對樓價影響，梁振英認為影響樓價因素有很多，無人有水晶球；但他稱今次疫情跟2003年沙士比較，有數點不同。第一是現在供應較2003年少，而樓價也講求「供求變化」；第二是今次按揭供款利息較上次低，不少貸款人可以撐下去；而今次疫情對經濟影響，較上次沙士嚴重。

訪問又問到，梁振英於社交網站的發帖，是由何人撰寫；CY稱「自己寫」。而被問到CY有否看過網民的留言，CY回覆「有」。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰