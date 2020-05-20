限聚令下髮型屋生意跌剩1成　推上門親子理髮班救亡【有片】

▲ 限聚令下不少髮型屋生意大減，有髮型屋推上門親子理髮班救亡。

新冠肺炎雖然在港日見緩和，但限聚令尤在，卡拉OK、美容業、髮型屋等大受影響。Venus Beate' Vb美學的公司兼營美容及髮型生意，其老闆娘Karen表示，尖沙咀所在全楝美容院的大廈，都關門起碼一個月，髮型屋那邊的生意跌剩1成，唯近期他們推出上門剪髮及親子理髮班，教家長為在家子女理髮，生意反增長了3成。不如去片看看如何替子女剪髮︰

Karen說，上門剪髮成人每位280元、小童180元，學剪髮則800元，只需個多小時就學會，在疫情中算是止血救亡。「我們會上門先講解理論，介紹各理髮用具，及剪髮時的手勢等，再著家長以假頭練習，最尾1小時再替小朋友剪，過程中可拍攝留紀錄，以便重溫學習。」

▲ Venus Beate' Vb兼營美容及髮型生意，其老闆娘Karen說疫情下收入大跌，唯有出上門的親子理髮班救亡。（攝影︰湯炳強）

Karen的髮型屋僱有約4名髮型師，在公司沒生意下全部出勤，生意也有所回升。為我們示範親子理髮班師阿Ｍing表示，

基本的剪頭用具分別有電剷、直剪及牙剪各一，兩隻髮夾 ，直梳一把及水壼樽，以及風筒就可，這些都可以在髮型用品公司買到。

▲ 只需簡單的理髮用具，就可開始理髮。（攝影︰湯炳強）

替小朋友剪頭髮，約分為5個步驟︰先剪後面青位，側邊耳朵兩邊部份，頭頂位置，以及前面的蔭位。

▲ 第一步驟是剷頭後的青位部份。（攝影︰馮柏偉）

Wing說一般會企在正中間，他平排向前望，剪後面時不要剷到太高，大概到耳仔背的位置就可，然後把梳要輕輕逗著，大概這個位順了後，再慢慢移向左邊。

「頸後下邊這些位置，會用梳的邊位托住剪，再慢慢收回那輪廓的位置，這個位要貼住皮膚剪。」

至於兩旁的頭髮，前蔭可用髮夾夾起，分開側邊的青位，否則很易剪短至旁邊的蔭，約從耳仔後面剪起，剪時要小心一點，因怕會剷到耳仔，可用手指輕輕一傍。

▲ 剪側邊時，要將前額的蔭部份用髮夾夾住，再用直梳托著剷青。（攝影︰馮柏偉）

▲ 前兩邊的青位時，要小心以免碰到耳朵。（攝影︰馮柏偉）

Wing表示大概到後面的位置，頭髮會比較厚，宜用食指中指輕輕將頭髮hold住，逐個部份斜斜的剪短。

▲ 中間部份先用牙剪剪髮。（攝影︰馮柏偉）

接著到頭頂部份，會跟返個轉，向返不同方向，先梳返再剪短，是斜斜的V字形剪，出來就不會「齊輯輯」而碎碎的。

▲ 到頭頂部份，先梳返再剪短，是斜斜的V字形剪。（攝影︰馮柏偉）

▲ 後枕位的位置，宜用直剪剪薄。（攝影︰馮柏偉）

▲ 中間較厚的頭髮，宜用牙剪偷簿。（攝影︰馮柏偉）

剪完成個頭的長度，就到了「偷薄」這個步驟，在後邊分開一個中心點，剪完向左和右，順著由下至上剪返碎，後面的青位，要接返上面的長度。

撰文︰馮柏偉