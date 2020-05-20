【沙中綫聆訊】金澤培：逐步落實沙中線調查報告建議　盡力於2022年開通過海段

▲ （經濟日報資料圖片）

港府早前公布沙中線紅磡站調查委員會最終報告，港鐵行政總裁金澤培表示正逐步落實報告建議，包括地盤管理及制度及項目管理程序等；至於需否剔除總承建商禮頓投標資格，金澤培指如承建商無跟從現有合約會追討，招標時亦會考慮投標人過去的表現。

港府早前公布港鐵沙中綫紅磡站擴建工程調查委員會最終報告，裁定港鐵及承建商禮頓須對各自的管理和監察系統出現嚴重失誤負責。

港鐵行政總裁金澤培表示，正在逐步落實報告的建議，包括地盤管理及制度、項目管理程序，以數碼化方式跟進日常工作等；而港鐵去年2月引進數碼化檢查表格後，所有表格均齊全。

港鐵主席歐陽伯權補充，對於報告提及港鐵有不足之處，港鐵完全接受批評，正改良工程管理方法，會盡全力令屯馬線如期在2021年全面通車，並於2022年開通沙中線過海段，希望立法會可以盡快通過沙中線追加撥款，讓港鐵盡快完成工程。

被問及港鐵日後會否剔除總承建商禮頓投標資格，金澤培表示，如果承建商不跟從現有合約將作追討，港鐵亦有很清晰招標、投標過程，招標時亦會考慮投標人過去的表現；又提到疫情對沙中線工程的影響正逐步受控，包括工人與外國專家，部份受阻滯的供應鏈，港鐵正尋找其他供應。

對於政府拒絕向港鐵支付逾13億元的項目管理費，金澤培指政府並沒有向立法會申請有關撥款，港鐵會根據與政府之間的合約解決。歐陽伯權表示明白政府有不同看法，相信只要雙方溝通，會得出圓滿結果。

歐陽伯權又提到，受疫情影響，港鐵乘客量年初下跌約4成，1、2月客量下跌更對利潤造成13億元負面影響，形容去年對港鐵是艱難的一年，但會繼續迎難而上。

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責任編輯：陳正怡