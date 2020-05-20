李家超：22宗涉言行不當警員已被訓斥

▲ 李家超指過去五年，有100名警員因刑事定罪而被判處懲罰，當中50人被革職、迫令退休以及命令辭職。(馮漢柱攝)

保安局局長李家超今日（20日）在立法會回應議員質詢時表示，過去五年，有362宗警員因輕微違紀而作出紀律處分的個案，而經紀律研訊後獲判處懲罰的人員共有235名，當中30人被革職、迫令退休或命令辭職；100人因刑事定罪而被判處懲罰，當中50人被革職、迫令退休以及命令辭職；

李家超表示，警隊有行政措施管理人員的紀律和操守。其中警務處處長已訓斥22名涉嫌不當使用武力、使用不當語言以及作出不當行為的警務人員。

李家超強調，訓斥是懲處程序的起點，是為了即時介入和糾正警員不當的行為，並讓其他人員知道相關行為的不當，若警方進一步調查發現需要作出其他的行動，會進行紀律和刑事調查，若有任何違紀違法，會根據既定機制公平公正處理。

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立法會議員尹兆堅在會上展示多張他本人和記者在遊行示威中被警方打頭和噴胡椒噴霧的情況，質問李家超是否無視執法人員傷害大眾。

李家超回應指，這些是片面片段的，形容片段和事實不同，又舉例稱在新城市廣場，警方用盾牌保護一家人離開，竟被形容為警方驅趕市民。他表示如有投訴，應該用真實身份報警並提供資料。

李家超表示，警方會在情況許可之下，儘量配合傳媒採訪工作；又提及遊行示威期間曾出現假記者，甚至有假記者涉「搶犯」。李家超稱，就警方如何向在遊行示威現場工作的記者提供協助，監警會上周已提供建議，又透露警務處處長明日會與傳媒代表代表見面。

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民主黨涂謹申指出，調查顯示市民對警隊的評分為歷史新低，又指有警員駕電單車撞人卻可升職，問及市民如何能相信政府和警隊。李家超回應稱，警隊一向注重紀律，強調若有違法違紀情況定會懲處，又提及警務處處長已就誠信問題成立誠信審查行動小組，主動調查警員違法違紀的行為。

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記者：林曉君