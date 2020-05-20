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聶德權：指標非最終數據　公務員薪酬調整需考慮六因素

社會 14:07 2020/05/20

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公務員事務局局長聶德權指，公務員薪酬趨勢調查委員會下周將開會確認今年加薪淨指標，及後會約見職方代表聽取要求，再交由行政長官會同行會做最後決定。（馮漢柱攝）

公務員薪酬趨勢調查委員會昨日向公務員團體簡介今年加薪淨指標。公務員事務局局長聶德權今日（20日）見記者時表示，委員會下周會開會確認今年加薪淨指標，他之後會約見職方代表聽取要求，再交由行政長官會同行政會議做最後決定。

聶德權澄清，有關加薪指標並非最終數據，以往亦出現過最終調整與初步指標不同的情況。聶德權表示，政府將綜合六項因素去考慮，包括：薪酬趨勢調查委員會的數據、香港經濟狀況、政府財政狀況、生活指數變化、職方要求以及公務員士氣。

聶德權稱，明白所有打工仔都希望加人工，但公務員是否凍薪要考慮多項因素，包括疫情影響。聶德權又肯定疫情期間，公務員團隊的努力和付出，但表示，作為社會一員，要視乎目前經濟情況，又提及過去一段時間，有不少私人企業出現凍薪、裁員的情況。

另外，香港電台其中一集《頭條新聞》被通訊事務管理局發出警告，被問及公務員事務局是否會要求懲處涉事的公務員，聶德權表示，有關政策局已在處理有关政策局已在處理相關情況，強調當局會按原則和規矩去做。

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記者：林曉君

薪酬待遇 疫情 公務員事務局 聶德權 裁員

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