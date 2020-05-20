涉非禮女友12歲女兒續審　司機供稱不明白「衝動」一詞

▲ （經濟日報資料圖片）

五旬巴士司機涉與女友跟前夫所生的12歲女兒單獨在家期間，誘騙女童被他非禮，涉案巴士司機否認兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥䙝行為罪，案件今（20日）於區域法院續審。被告出庭自辯，供稱自己當女童是親生女兒，而女童曾要求自己為她按摩。控方盤問下，被告供稱自己不明白「衝動」一詞意思，但曾因感動而親吻女童額頭。

涉案被告（51歲）早前否認兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥䙝行為罪。

被告今出庭自辯稱，將事主X視為親生女兒，他與X在家中會作一些嬉戲，包括將衣物或枕頭扔向對方，而他曾與X提過鄉下風俗，指男性接觸到女子內衣會招來惡運。被告又供稱，X曾於放學後感到疲累，主動要求自己為她按摩。

控方盤問被告時，引述被告的警署供詞，指被告每次放工歸家時，X會向被告講「你返來啦！」，被告當時感到一陣衝動，而親吻X額頭。被告回應指，內容與他實際所說有差異，指當時其實想講感動，而非衝動。控方追問被告，是否明白「衝動」一詞意思，被告表示不知道。

控方續盤問指被告問及替X按摩情況，被告回應指，當時小心地隔著衣服按摩。控方質疑，被告當時沒有顧忌男女之別。被告回應指視X為女兒，當時沒有考慮到男女之別，又在庭上用肢體動作示意，表示自己會由肩膊按至腰部，及由小腿按至大腿近腰位置。

控方質疑被告既然沒有考慮到男女之別，為何會說自己小心地隔著衣服按摩。被告遂回應，自己其實想要表達小心地按摩，怕按痛X。

控罪指，被告分別於2015年9月1日至2016年7月14日及2017年7月11日期間於寓所內向事主X作出猥褻行為。

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記者：王仁昌