【新冠肺炎】港人日棄400萬至600萬個口罩　黃錦星：已派可重用口罩盼源頭減廢

▲ 港人於新冠肺炎疫情下罩不離口。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情下，港人時刻戴上口罩，不過環境局估算港人每日棄置量達400萬至600萬個口罩，重約10公噸，局長黃錦星稱，政府已盡量在政府場地放置有蓋垃圾桶收集棄置口罩，減低清潔人員的衞生風險，而政府已經向全民派發可重用口罩，期望源頭減廢。

環境局長黃錦星今日出席立法會回應質詢時表示，政府估算全港每日的口罩棄置量達400至600萬個，重約10公噸，佔都市固體廢物量約千分之一，並佔每日棄置的廢塑膠約千分之五；惟外科口罩的原料主要是不織布，不適合回收，政府已向市民派發可重用口罩，希望減少即棄口罩的使用量。

被問及會否設特別的垃圾桶收集棄置的口罩，保障前線清潔工人，黃錦星稱，大部分人均謹慎使用口罩，大約每日用1個，並於家中棄置，有垃圾袋包起一般家居廢物，相信可以處理到部分即棄口罩；而港府所有建築物都有設置有蓋垃圾桶，讓市民丟棄口罩，減低清潔人員的衞生風險，亦鼓勵其他機構仿傚。

黃錦星又表示，留意到疫情下市民到郊外行山增多，當局會加強巡查及宣傳，呼籲行山人士帶走自攜的垃圾。

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責任編輯：陳正怡