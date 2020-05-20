聽障婦涉中環襲警判守行為　官指或聽不到警員警告

▲ （經濟日報資料圖片）

有聽力障礙的52歲家庭主婦涉於去年在中環疑想穿過警方防線，推跌1名警員致擦傷及瘀傷，被控1項襲警罪，案件今（20日）於東區裁判法院再訊，裁判官何俊堯指，案發時警方曾用言語警告被告，但被告可能聽不到，故提醒控方「仲值唔值得控告」，雙方終同意以2,000元簽守行為18個月處理。

被告為報稱家庭主婦的杜娟娟（52歲），被控於2019年9月8日在中環纜車里與花園道交界襲擊警務人員X。案件早前曾因法庭未能為被告安排手語翻譯員而押後，被告今於案件再訊時，則獲安排手語傳譯。裁判官指出，觀乎本案案情，事件緣於警員當時嘗試警告被告，惟警員以言語的方式，被告可能聽不到，接著推了警員一下，「喺咁嘅情況下，仲值唔值得控告？」並提醒控方可與辯方商討以其他方式處理。

案件押後約1小時後，控方指考慮過案情後，決定接納辯方建議，以簽保守行為處理本案，惟被告10年前有暴力案案底，當時被判守行為1年，希望法庭今次考慮比該判罰較重的刑罰。裁判官終准被告以2,000元簽守行為18個月處理，期間不得案犯任何對他人使用武力的控罪。

案情指，案發當天下午警方於中環設立防線，被告身穿黑衣、藍色褲、手持雨傘，以手語向警員表示想穿過防線，被告推警員肩膊，令警員倒地，手肘有擦傷及大腿有瘀傷。

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記者：林欣樂