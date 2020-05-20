至尊假期旅行社結業　曾報團巿民旺角分店取收據以辦退款稱感無奈

▲ 「至尊假期」旅行社結業，消費者到其旺角分店查詢，獲職員發出正式收據及公司蓋印，其後再往旅議會申請九成退款。(曾秋文攝)

主力經營內地短線團的「至尊假期」旅行社結業，據旅行代理商註冊處提供的資料，約1,100名旅客受影響，涉及團費約120萬元。有早前報團的巿民，在收到旅行社結業的消息後，今日到「至尊假期」旅行社位於旺角分店查詢，獲職員發出正式收據及公司蓋印，其後再往旅議會申請九成退款。TOPick記者現場所見，僅有數名巿民前往辦理退款，沒有發生混亂情況。

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退休人士林先生表示，在農歷新年時報了往廣東佛山團，每人團費699元，但昨晚收旅行社通過Whatsapp的結業通知，對此感到無奈：「大家都唔想發生，其實都預左收唔足退款。」但林認為幾百元不是大數目，可以接受，又表示已光顧「至尊假期」幾次，滿意他們的服務。

▲ 林先生認為幾百元團費不是大數目，又表示已光顧「至尊假期」幾次，滿意他們的服務。(曾秋文攝)

建築工人馮先生也是昨晚收到通知，他原本一行4人報了3日2夜廣東省中山團，團費900多元，但之前因疫情，旅行社取消及收手續費300元，當時認為不合理，今次反因旅行社結業可取回9成團費反覺得是好事。馮又認為，旅議會是大機構，應該不需要2年時間才可取回退款，總括而言滿意安排。

▲ 馮先生預計可很快取回9成團費。(曾秋文攝)

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記者：曾秋文