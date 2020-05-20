【觸目驚心】飛蟻大軍空襲入屋　屍橫遍野蟲屍重近半公斤

▲ 台灣有網民分享在自家農舍與飛蟻搏鬥的「戰況」，大量被殲滅的飛蟻屍體覆蓋農舍的窗邊、地板，嚇壞不少網民。

嚴夏雨季又至，飛蟻的滋擾又成家家戶戶頭痛的問題。台灣有網民近日在網上分享在自家農舍與飛蟻搏鬥的「戰況」，最終大量被殲滅的飛蟻屍體覆蓋農舍的窗邊、地板，現場屍橫遍野，猶如「蟲海」一般，嚇壞不少網民。

全屋蟲屍近半公斤重

從事主分享的照片可見，地板遍布飛蟻屍體，情況如鋪了一張「蟲海地毯」一樣，窗邊的溝槽也全部堆滿飛蟻，屋內幾乎無一處不淪陷，觸目驚心，事主形容這是「空襲過後的殘局」。在完成打掃後，他更把所有蟲屍整合包裝並磅重，發現重量足足近半公斤重，足見飛蟻大軍驚人的數量。

據事主事後向台媒表示，這間房子是位在桃園市新屋區的一間老舊農舍，每到這個季節，都會有大量的飛蟻出沒。他指出，通常室內的飛蟻比室外多很多，承租農舍3年以來，今年是他看過最壯觀的景象。

照片曝光後，讓不少網民直呼噁心，還有網民感嘆要是發生在自己家，寧願棄家逃逸；也有不怕蟲的網民笑言：「水洗，過水燙熟，瀝乾，裹蛋液，麵包粉，油鍋炸起來」，更有網民稱這個數量顯示事主家「是專業養殖場吧」。

在窗外放置一盤水可防飛蟻

據香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時指，飛蟻乃繁殖型白蟻，會在雨天長翼後變成飛蟻，飛出巢外交配繁殖。

他提醒，飛蟻有趨光習性，要謝絕飛蟻入屋，除了緊關門窗，或拉上窗簾阻隔光線外，亦可考慮在窗外放一盞燈，並在燈下放一盤水。由於飛蟻有被燈光吸引的特性，如飛蟻看到水中的燈光就會飛入水中，不會被屋內光源吸引以飛入屋；另外亦可使用捕蟲燈，將其放在門窗外亦有同樣效果。

至於飛蟻掉下的翅膀，可用吸塵機將其吸走；亦要注意保持家居環境乾爽，有漏水及潮濕的情況就要盡快處理，飛蟻就不會在家中產卵。他補充，雖然飛蟻本身不為蛀食木材，但如飛蟻入屋後成功產卵，成蟲後的工蟻以食木材維生，因此會對家中木製傢俬造成嚴重傷害。如發現家中已開始有白蟻肆虐的跡象，要盡快找尋專門對付白蟻的滅蟲公司處理。

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責任編輯：王俊賢