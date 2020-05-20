戴家居檢疫手帶男人涉違例闖高等法院　由救護車送院治理

▲ 該名需要接受家居檢疫的男人，由穿上防護衣的救護員送院。

一名佩戴電子手環的男人今日（20日）上午到高等法院大樓地下樓層，最後被送院接受治理。司法機構指高等法院登記處及無律師代表訴訟人資源中心今日下午關閉，以進行清潔，已領取籌號使用相關服務的法庭使用者，於明日（21日）按照司法機構網頁的「高等法院各登記處實時輪候情況」前往高等法院大樓低層四樓，不需再次輪候籌號。

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該名佩戴家居檢疫手帶的中年男子今早疑違反家居檢疫令，到金鐘高等法院成功通過保安檢查抵達法院低層，期間被司法機構職員發現正佩戴檢疫手帶，司法機構其後封鎖有關樓層，穿上全身保護裝備的救護員下午到法院將該男子送上救護車帶走。據悉，該男子並無病徵，今早自行到法院提交文件。

現場消息指，警方今早約11時接報到場後，與司法機構職員首先封鎖位於高等法院低層1樓的無律師代表訴訟人資源中心，司法機構其後逐步疏散位於低層1樓的公眾人士。約中午時分，曾有身穿保護裝備的救護院到法院了解情況。

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據了解，該名男子佩戴著家居檢疫手帶，救護員當時發現該男子並無病徵，故未有將他送院，因此先行離開，以供衞生防護中心與警方商討如何處理該男子。及後救護員於下午再度折返，並將該男子送上救護車，該男子全程以毛氈蒙面送往醫院。

▲ 該男子曾要求會見法官，他離開法院後，司法機構隨即安排清潔工消毒有關樓層。

據悉，該男子今早自行到法院低層1樓提交文件，期間被職員發現正佩戴著手帶，事件於是報警處理，而該男子曾要求會見法官。該男子離開法院後，司法機構隨即安排清潔工消毒有關樓層。

司法機構今日（20日）表示，按衞生防護中心的建議進行清潔和消毒，包括以稀釋的家用漂白水消毒有關人士在法院大樓內曾到訪的地點和附近的公共地方。

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司法機構呼籲訴訟各方、法律代表和其他法庭使用者，如須接受任何規定的檢疫或醫學監察，切勿前往法院大樓。在切實可行的情況下，他們應盡早向法庭申請缺席許可或通知法庭缺席的原因。自二月初起，司法機構已提升法院大樓環境衞生的預防措施。司法機構會經常檢討相關情況，並在適當時推出新的預防措施。

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記者：楊詠渝、林育慧