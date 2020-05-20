【減肥秘訣】《誰是被害者》許瑋甯1年勁減22磅脂肪　揭5招塑造纖瘦長腿螞蟻腰

▲ 做模特兒出身的許瑋甯曾不滿自己的身形，最肥曾達124磅，後來她決心減肥，一年便減去了22磅，保持少女的身形。

35歲台灣女星許瑋甯最近憑Netflix劇集《誰是被害者》備受關注，劇中她飾演女記者，打扮充滿型格，高高瘦瘦的外形更令人羨慕。其實做模特兒出身的許瑋甯曾不滿自己的身形，最肥曾達124磅，後來她決心減肥，一年便減去了22磅，保持少女的身形。

擁有台灣、美國及意大利血統的許瑋甯，有著混血兒的特質，樣貌精緻，雖然身高約1.67米，未算很高䠷，但勝在手長腳長，望上去很有模特兒風範。

▲ 許瑋甯最肥曾達124磅，後來她決心減肥，一年便減去了22磅，保持少女的身形。（ig圖片）

許瑋甯體重最高峰是約124磅，當時做模特兒的她便立即進行修身行動，最終在1年減了22磅，體重為102磅，十分成功，原來她減肥主要靠以下5招：

1. 每晚6點後禁食

許瑋甯曾在訪問中說過：「早餐吃的像公主，中午吃的像皇后，晚上就不要吃了。」所以在她減肥期間，晚上6時前便完成晚餐，6時後便不會進食，如果感覺肚餓便飲水令自己有飽肚感。

起初實行這計劃時，許瑋甯感覺不慣，但後來發覺自己身體開始適應這飲食模式，晚上已再沒有肚餓感。

如果她早幾天吃得比較多，她便會提早下午5時開始禁食，寧願明天早一點起床吃一頓豐富的早餐。

▲ 減肥後，小蠻腰身型十分Fit。(facebook圖片)

她跟朋友聚會，只會約吃午飯或下午茶，就算晚上要出席不能推掉的飯局，也只會飲水，十分堅持。

遇上晚上要工作的話，期間堅持不會吃，她曾笑說：「聞一聞大家的便當，就當作是自己吃了。」果然夠定力。

2. 每餐只吃6成飽

許瑋甯在進食分量上也有克制，她堅守每餐只吃6成飽的飲食規則。就算運動過後感肚餓，她也不會大吃大喝，也只會吃6成飽，這樣便控到自己食量，以免吃多了。

雖然她不會特別戒口，想吃甚麼就吃甚麼，但都著重健康，少吃油炸、甜品及凍飲。

3. 生果當傍身當零食

不少女生經常有零食傍身，許瑋甯也不例外，不過就選擇生果，她會準備蓮霧、火龍果等這些低卡路厘及飽肚的水果，肚餓時又或口痕時便可以食。

▲ 許瑋甯勤做運動，練出小蠻腰。(IG圖片)

4. 運動絕不能少

許瑋甯認為要減肥，都要減得健康，故此她也會配合運動。在她的社交媒體上便經常上載運動相片，經常做瑜伽、普拉提及游水，就算在疫情期間都沒有暫停，相當勤力。

▲ 小蠻腰不時做運動keep fit，十分有恆心。(IG圖片)

5. 看從前肥胖相片増推動力

有時減肥也有氣餒時，又或忍不住想吃東西的時候，許瑋甯便會看回從前自己最肥胖的相片，便即時減低「偷食」的意慾，她笑說十分有效。

撰文：楊樂天