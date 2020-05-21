【冬蟲夏草】冬蟲夏草宜30歲起滋補身體　藥性偏熱非所有人適合服用

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冬蟲夏草具有滋補肺陰、補益腎陽的功能，可以滋補肺腎、化痰、止血、保肺等作用，對於氣血虛弱、肝腎勞損、抗癌抗腫瘤、補益身體、扶助正氣，提高免疫力都有很好的療效。可是不同年齡、體質及身體情況的人，服用冬蟲夏草的方式也是有區別的。

所以服用冬蟲夏草要根據人、疾病的不同，採用適合的配伍方式，單用或聯合其他的藥一起使用。另外，冬蟲夏草有自己的藥性和功能，所以不是所有人都適合吃，也不可能治百病。

30歲開始宜服用冬蟲夏草

從出生到青春期及在20至30歲的青年時期，如果是身體健康，是不推薦服用補益藥材的，當然也不鼓勵服用冬蟲夏草了。

30至40歲的人士，這個時期，身體機能的高峰期已過，處於機能正欲減退的時期。並且這個時期的人士，大多已經結婚，事業也是剛開始，正處於發展用功之時，社會應酬也比較多，可謂年輕力壯，無所顧忌。

這個年齡段的人士，身體消耗最大，是一生中身體處於轉型的關鍵時期。一般推薦適量服用冬蟲夏草等補益藥，以幫助保持旺盛精力，保持身體機能。

40至55歲的中年人，這個時期是一生中身體保健最重要的階段。人體的各項機能，組織器官都開始出現明顯的減退，精力不足、腰痠腿疼、乏力失眠。

這個階段最需要服用冬蟲夏草等補益的藥材，提高組織器官功能，延緩衰老，保持身體健康。

55歲以上的人士，身體機能已經明顯退化，各種隱藏的疾病症狀都會表現出來，這個時候要特別注重身體保健，防病治病了。

這個時期，服用冬蟲夏草就很自然地適合了。

適合服用冬蟲夏草人士

一般來說，適應人群包括：平素咳嗽氣短，反復感冒，氣血虛損，汗多，乏力失眠，腰痠膝軟，頸肩背痛，頭暈頭疼，手腳痹痛，怕冷，噯氣泛酸等病症。

冬蟲夏草的性味比較平和，藥力持久緩慢，可以調補人體陰陽，對於年老體弱、產後虛弱、病後體弱、腫瘤放療電療後等人群，均可作為滋補品服用。

不適合服用冬蟲夏草人士

冬蟲夏草性味雖然比較平和，但畢竟是滋補藥材，藥性稍微偏熱，不是適合所有的人服用。

對於長期飲食多油膩、燒烤、煎炸、辛辣的人士，體內會有痰熱，不太適合單獨服用冬蟲夏草。有頭疼、發熱等感冒或外感病，正氣未虛的人，也不適合服用。

有胃熱、口氣、面紅等內熱的人，及口乾口苦、手心腳心發熱的陰虛內熱的人，也不適合單獨服用冬蟲夏草。

冬蟲夏草如果盲目長時間服用，可能會有所謂的上火症狀，如口舌生瘡、口乾失眠、心慌氣短，面紅煩躁等副作用。所以服用冬蟲夏草時，最好先諮詢合資格的中醫師。

內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣