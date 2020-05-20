【愛要及時】媽媽的幸福是子女肯聽碎碎念　請珍惜每次與母親打電話的機會

▲ 子女要珍惜與母親相處的時間。

寫稿之際，窗外忽傳雷轟，頓時憶起先母。

媽媽雙目失明多年，對聲音非常敏感。早年她曾動心臟手術，為免令她受驚而心臟不適，我們全家早已習慣「輕手輕腳」，從不隨意尖呼大叫。即使面對不速之客如飛曱甴，我們只會掩嘴速逃，不敢驚呼。

每當天文台預告將有雷暴，我們八兄弟姊妹會第一時間分別致電媽媽，請她作好心理準備。假如行雷之際我們正在媽媽的身旁，必金睛火眼留意她會否被雷聲嚇倒。每位媽媽應該都曾擔心轟天響雷會把熟睡中的寶寶嚇得號啕大哭。多少雷電交加的午夜，我總刻意晚睡，就是怕雷轟會嚇醒母親。孩童時，她守護我們；她老了，換我們當值。照顧母親，是一份美麗甜蜜的回憶。

天下間的媽媽都很關心天氣，她們會不厭其煩地叮囑你出門一定要帶雨傘。「晴天舉傘遮擋太陽，陰天抵擋風雨不會濕身。這種季節淋雨最不好，很大機會患上傷風感冒呀！」

「我都唔怕曬太陽，就算傷風感冒都好閒啫！」「媽，我個袋已經好重啦！」

碎碎唸的關心，不一定能在當下走進心田，但撒下的愛，卻一點一滴滋潤着親密的骨肉情根。

天底下最幸福的子女，就是下雨打雷時，母親會想念、想搖電話給他們的子女。

天底下最幸福的媽媽，就是下雨打雷時，子女願意花時間，耐着性子，聆聽自己碎碎唸的母親。

小時候，母親可以包容我們的鹵莽和任性，現在換我們包容她的緩慢和腦退化，有何不可？

母親是對子女說得最多「我愛你」的人，子女卻是對母親最吝嗇說「我愛你」的人。

下雨天，流下眼淚前，珍惜每一次可搖電話的機會。

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2