【港產口罩】ASTM Level 1+PFE+BFE95%　WAO本一首批5萬盒口罩5月20日登記

▲ 香港品牌「WAO本一」於大埔設置生產廠房，口罩標準達 ASTM Level 1。

再有香港品牌港產口罩準備公開發售。香港品牌「WAO本一」於大埔設置生產廠房，口罩標準達 ASTM Level 1。首批口罩將於5月20日開放登記，口罩PFE、 BFE口罩過濾效能達到95%。第二批6月尾開售，屆時更會取得ASTM Level 2驗證及VFE口罩過濾效能達到99%。

「WAO本一」位於大埔口罩生產廠房通過科學園審批，擁有ISO14644-1 Class 8 標準的無塵車間，因批證需時，首批限量版6月1日發售，已經符合「美國材料和試驗協會（ASTM International）」口罩標準 ASTM Level 1，口罩PFE、 BFE口罩過濾效能達到95%。第二批6月尾開售，屆時更會取得ASTM Level 2驗證及VFE口罩過濾效能達到99%。

是次推出口罩的是香港品牌「WAO本一」，創辦人Sophia及Johnson最初創立的念頭只是「幫得就幫、做得就做」。身為媽媽，Sophia最緊張的莫過於家人的健康：

疫情初期根本兵慌馬亂，丈夫和我加上兩個囡囡，四個人對防疫物資的需求已經不少，加上要照顧幾位長輩，只好頻頻撲撲購買物資。自己既做媽媽又是女兒，兩代人都要照顧好，唯有辛苦一點。

同樣已為人父的Johnson亦深深明白Sophia的壓力

不單是自己，連身邊的朋友亦面對同樣的困難，只好互相通知搶購防疫物資的消息。大家都一家大細，有老有嫩，幾困難都會盡全力去努力保護家人。

二人一直分工合作，幫朋友訂口罩，但二人一直都覺得長遠而言，自行生產更實際。Johnson向來經營布藝生意，對布料有一定認識，而Sophia的商業網絡亦令二人可迅速設立經科學園審批的ISO-8無塵車間。二人因此落實執行生產自家口罩。

Johnson指，決定將廠房設立在香港的原因，是因為無法時刻監察位於外國的廠房，香港製造始終是信心保證，二人可以嚴密監察香港廠房的生產過程。

二人又指，品牌名稱「WAO本一」是We Are One，本着「以家為本」的理念和堅持，「WAO本一」希望透過本地生產的口罩去捍衛家人的健康，珍惜和愛護家人的心就算遇到多大困阻，仍始終如一。二人又指，品牌會捐出口罩予健障互匡會及香港復康力量，並每月定期捐出口罩給不同的慈善機構。疫情過後，品牌希望陸續推出各款安全貼心產品，例如女性衛生巾及嬰兒尿片等。

「WAO本一」口罩

香港製造

一次性三層過濾防護口罩

首批貼心限量版6月1日開售

PFE（Particle Filtration Efficiency 微粒子過濾效率）≥95%

BFE（Bacterial Filtration Efficiency 細菌過濾效率） ≥95%

符合美國口罩標準 ASTM Level 1

口罩過濾效能≥ 95%

價格：

家庭裝 - $90一盒30個（獨立包裝）貼心限量版可獲送海綿耳托或是口罩暫存夾

便攜裝 - $23一包7個（鋁箔袋包裝，可密封，易於攜帶。）

需自付$30運費

第二批6月尾開售：

PFE（Particle Filtration Efficiency 微粒子過濾效率）≥ 99%

BFE（Bacterial Filtration Efficiency 細菌過濾效率）≥ 99%

VFE（Virus Filtration Efficiency 病毒過濾效率）≥ 99%

符合美國口罩標準 ASTM Level 1 & 2

口罩過濾效能≥ 99%

價格：

家庭裝 - $98一盒30個（獨立包裝）

便攜裝 - $25一包7個（鋁箔袋包裝，可密封，易於攜帶。）

需自付$30運費

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責任編輯：林卓昕