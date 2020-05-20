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【救救動物】夏天蛇類出沒易被襲擊　山活行旅呼籲尊重大自然：恐懼不是殺戮藉口

休閒 16:05 2020/05/20

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

夏季蛇類開始出沒，但不要無故傷害牠們。（圖為小中華眼鏡蛇）（相片由山活行旅提供）

夏天又是蛇蟲出沒的季節，近日灣仔鬧市發現有蛇出沒，最後被人用鐵欄制服死亡。有不少網民感到婉惜，認為人類應尊重大自然，學習與大自然共存。Facebook專頁山活行旅日前發佈一則在山上夜行遇見蛇的經歷，呼籲大家不要無故傷害蛇類。

山活行旅的帖文表示昨晚夜行，遇到5條中華眼鏡蛇、2條橫紋鈍頭蛇、2條銀腳帶、2條鈎盲蛇及3條翠青蛇（2條已自然死亡），共14條。另外，也有很多斑腿泛樹蛙、花狹口蛙、澤蛙及沼蛙等等的動物。

其中一條中華眼鏡蛇長超過1米，大條到行路有聲，超級霸氣，望住佢會情不自禁地屏住呼吸！

山活行旅版主芬妮指很久未試過一晚見到十幾條蛇，感到非常幸運，很滿足。她以夜行的見聞帶出，最近天氣熱，蛇會出動覓食，不時在Facebook見到有人打死蛇的帖文，感到不滿。

條蛇出去搵野食，又唔係食你，你打佢做乜呀？

芬妮再作比喻，例如當你落街食飯，什麼都沒有做卻被人突然被人襲擊，反問大家覺得合不合理。她續指蛇對生態系統十分重要，亦是一條條有血有肉的生命。

恐懼不是殺戮的藉口，只有無知的人才會胡亂使用暴力，自以為做正確的事，替天行道。

芬妮強調夏天一定多蛇，遇見蛇不要騷擾牠們，盡快離開便可。嘉道理農場暨植物園指出，戶外遇見野生蛇的正確行為：

  • 保持冷靜，勿讓自己、小孩及寵物走近
  • 慢慢退後，保持至少兩米的安全距離，若情況許可，可遠距離欣賞蛇類
  • 勿打擾蛇，因牠通常會逃離到最近的遮蔽處

更多有關遇到野生蛇的正確行為和安全措施：bit.ly/3drQzU3

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責任編輯：王芷瑩

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