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【復課安排】孩子返學自備水樽要注意　美實測4款樽蓋一周不洗含菌量高過廁所板

親子 17:54 2020/05/20

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

美國研究發現，一星期不洗水樽，含菌量隨時高過廁所板。

教育局早前宣布，中小學及幼稚園K3將於5月27日起分階段復課。不少家長都會為小朋友預備水樽，不過如果沒有清洗或清洗得太隨便，有機會滋生細菌，甚至比廁所板更骯髒！

美國健身網站Treadmill Reviews在2016年做過一項水樽研究，針對4款水樽，包括飲管型、吸嘴型、擰蓋型和滑蓋型。研究人員找來12名運動員，分別使用12個水樽一星期，但不可以清洗，結果發現，運動員水樽上的細菌平均數量超過每平方厘米30萬CFU（菌落形成單位），而一件寵物玩具平均的細菌平均數量只有每平方厘米2900 CFU，即水樽的細菌比寵物玩具多出100倍。

滑蓋型水樽樽蓋，一周不洗後驗出最高含菌量。（Treadmill Reviews網站圖片，中文字後製）

滑蓋型水樽含菌量最高

在眾多類型的水樽中，滑蓋式水樽雖然方便，只需將蓋子滑開就可飲用，不怕水溢出，但它的含菌量最高，每平方厘米高達93萬CFU。雖然飲管式水樽的含菌量只有每平方厘米25.4CFU，原因可能與水分隨吸管滑下，故接觸口部的飲管細菌不易滋生，但仍然比家用廁所板含菌量高出每平方厘米2菌落形成單位(CFU）。

研究人員又指，他們測試的水樽中均帶有獨特的細菌類型組合，令人驚訝的是，逾6成細菌都是有害和令人致病，當中吸嘴型水樽及扭蓋型水樽超過98%的細菌都是對人體有害的，並且存在微量抗生素免疫的細菌，如大腸桿菌、沙門氏菌等。

研究指出，細菌喜歡潮濕的表面，所以瓶子上的角落和縫隙愈多，水分就會散落周圍，令細菌繁殖得更多更快，因此提醒市民應在每次使用後好好清潔水樽，亦可以使用較弱的殺菌潔淨劑把水樽徹底消毒。

到底可以如何清潔水樽？外國有健康資訊網介紹以下方法：

1. 洗碗機

最簡單的方法是把水樽放入洗碗機清洗。

2. 醋

若沒有洗碗機，亦可嘗試用醋，它的酸性可以殺死某些細菌，並去除異味。以洗潔精和熱水清洗水樽，再把白醋倒入水樽中，約為水樽的5分之1，再注入熱水至樽滿，待10至15分鐘或過夜再清洗，用熱水徹底沖洗至直沒有氣味。

3. 洗潔精及暖水

加幾滴洗潔精和暖水入水樽內，蓋上樽蓋後搖動水樽約1分鐘，可用軟毛刷去除污漬，之後沖洗乾淨，待風乾即可。

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責任編輯：王明芳

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