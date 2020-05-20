  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (週三) 16:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港產口罩供應】學童口罩BFE+PFE ≥ 95%　SPT Mask明天網上登記預售【附訂購方法】

親子 16:18 2020/05/20

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

SPT Mask將推出三層學童口罩BFE+PFE均達95%，明天接受網上登記。

學校復課在即，但市面上的兒童口罩仍供應不足，令家長為撲兒童口罩疲於奔命。再有本港口罩廠推出學童口罩計劃，Sinopharm Tech宣布，將推出SPT Mask中童規格三層過濾口罩，BFE及PFE達95%或以上，明天5月21日開始網上登記，有3個月及6個月計劃供選擇，共有1萬個名額。

SPT Mask推出的學童口罩尺寸約145mm x 95mm，聲稱是香港製造，三層過濾口罩的原材料細菌過濾效率（BFE）、原材料微粒過濾效率（PFE）均達到95%或以上，而ASTM F2100 Level 1的測試正進行中。

口罩每盒有30片，每10片一個包裝。明天5月21日早上10時開始接受網上登記，有3個月及6個月「學生套裝」計劃作選擇，登記結束後會抽出共1萬個名額，預計6月出貨。

學生套裝詳情︰

3 個月計劃

數量︰每月2盒，為期3個月，共6盒
售價︰$690（平均每盒$115）
預計發貨日期︰依據抽籤結果的取貨組別，於6月內發貨第一期（2盒）學生口罩。

6 個月計劃

數量︰每月2盒，為期6個月，共12盒
售價：$1,320（平均每盒$110）
預計發貨日期︰依據抽籤結果的取貨組別，於6月內發貨第一期（2盒）學生口罩。

網上登記詳情︰

日期︰2020年5月21日（星期四）
時間︰10am-3pm
登記網址︰5月21日約9am於SPT Mask Facebook專頁公布
抽籤結果︰5月21日7pm（所有登記人士會收到電郵通知結果）

更多兒童口罩消息︰

【新冠肺炎】理大檢測6個產地兒童口罩　印尼口罩過濾率僅得12%【附美日韓台越南印尼口罩結果】

【爸爸的浪漫】80後港爸為兒撲口罩被騙錢　毅然開荒投產學童口罩︰保護香港孩子

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲

兒童健康 口罩 幼兒教育 中小學教育

最高瀏覽

【銅芯抗疫口罩】市民陸續收到CuMask　有網民發現口罩內部夾層有發霉黑點
18:25 2020/05/19
【銅芯抗疫口罩】市民陸續收到CuMask　有網民發現口罩內部夾層有發霉黑點
【明星沽樓】梁朝偉地舖被強拍料蝕錢離場　劉嘉玲賣樓賺500萬買家為陳子聰
18:16 2020/05/19
【明星沽樓】梁朝偉地舖被強拍料蝕錢離場　劉嘉玲賣樓賺500萬買家為陳子聰
【捕獲天王】郭富城超市買橙被「野生捕獲」　興奮大媽與無奈城城相映成趣
今日 10:15
【捕獲天王】郭富城超市買橙被「野生捕獲」　興奮大媽與無奈城城相映成趣