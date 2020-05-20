【飛虎之雷霆極戰】汪明荃率八和會館成員探訪基層　汪阿姐：做善事大家應多支持

▲ 汪明荃率八和會館新晉演員團隊上門探訪基層。

阿姐汪明荃在《飛虎之雷霆極戰》演特首。現實中一直關心社會的汪明荃，在上周五以八和會館主席身份，參與聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）「童你抗疫」衞生行動，並帶領八和會館新晉演員團隊一起上門探訪基層，將抗疫物資及口罩送到劏房家庭，了解他們在疫情之下的生活情況，並藉着親身準備的小禮物，把關懷送給小朋友。



汪明荃分享探訪劏房的緣起和感受︰「今次UNICEF HK安排了深水埗區的劏房住戶進行家訪，有些家庭育有手抱孩兒，有些小朋友已經是學生。我好想藉此深入劏房家庭，與他們傾談，了解一下他們的環境，這樣對於我將來的幫助也更加大。」

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▲ 阿姐向有需要家庭派物資。

汪阿姐除行善不遺餘力，亦希望讓善心得以傳承：「今次特意邀請八和會館新晉演員（吳立熙、王希㯋、林芯菱、梁心怡、黃成彬）一起家訪，他們有些是大學畢業生，有些是中學生，他們很願意去感受一下基層的生活。我們都好重視青年工作，做善事和充滿正能量的活動，大家應該多加支持。」