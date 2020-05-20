巿民質疑限聚令妨礙人身自由　巿民入稟申覆核高院拒受理

▲ （經濟日報資料圖片）

政府早前為防新冠肺炎疫情擴散而實施「限聚令」，有市民於本月初首次入稟提出司法覆核，質疑「限聚令」侵犯《基本法》所保障的人身自由等。法官今（20日）頒下判詞，指「限聚令」已在社會利益和私人權利之間取得平衡，因此有關限制並非不合比例，故駁回有關申請。

申請人梁志洪；建議答辯人香港政府。判詞中透露，申請人於今年5月8日入稟高等法院，但並沒有按照《高等法院規則》填妥有關表格，申請人僅於誓詞中指出，政府根據香港法例599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》推行的「限聚令」，與《基本法》第27及28條所保障的集結及人身自由等相牴觸，因此「限聚令」違法違憲。

法官於判詞中指出，《基本法》27及28條提及的居民基本權利和義務並非絕對，法官認為「限聚令」對上述權利所造成的限制是可容許的，因為「限聚令」有合法目的，即是為了公共衞生和安全，而且「限聚令」已在社會利益和侵犯私人受憲法保護的權利之間取得平衡，並不會導致個人承受不可接受的嚴苛負擔。

法官因此認為有關司法覆核的申請並無合理可爭辯之處，故駁回有關申請，但沒有作出訟費命令。

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記者：楊詠渝