【孻女變家姐】蔡依林父母證實離婚爸爸老來得子　驚爆Jolin有2弟最小未夠2歲

▲ 蔡依林父母證實已離婚，爸爸更老來得子，驚爆Jolin有2弟。

台灣歌手蔡依林（Jolin）傳出父母已離婚的消息，而且年約60歲的爸爸再婚，與現任妻子誕下兩名年幼兒子，分別5歲及不足2歲。其後蔡依林的經理人證實Jolin的父母早已離婚，至於有關兩名弟弟的傳聞，他不便多談。

綜合台灣傳媒報道，近日有傳媒拍攝到蔡依林的父親蔡柱陳與一名約5歲的男童外出做運動、看醫生及逛街，雖然二人看似爺孫，但其實他們是父子關係。有指蔡爸爸與一名泰籍女子再婚，夫妻除了誕下年約5歲的兒子外，另有一名未夠2歲的小兒子。

經理人證實父母離婚

蔡依林的經理人接受傳媒查詢時指，已向Jolin父母求證，他們確實早已離婚，而長輩的私事他們為表尊重不便打擾，也希望為其家人保留私隱。

▲ 蔡依林不時上載與媽媽的合照。（相片來源︰IG @jolin_cai）

蔡依林原本只有一名姊姊蔡旻紋，她是集萬千寵愛於一身的孻女，現在頓時變成有兩弟的姊姊。

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與媽媽姊姊感情深厚

一直有傳蔡依林的父母早已分居或離婚，但她本人從未證實過。蔡爸爸、蔡媽媽離婚之說有跡可尋，早於2010年蔡依林的姊姊蔡旻紋與大同集團第三代林傳凱訂婚時，蔡爸爸竟然缺席，當時已傳出他跟蔡媽媽早已分居或離婚的消息，只是他們矢口否認婚變。

▲ 蔡依林與媽媽及姊姊關係親密。（相片來源︰IG @jolin_cai）

翻看蔡依林的Instagram，她不時上載與媽媽黃春美及姊姊的合照，三母女關係親密。早前母親節，蔡依林分享與家人慶祝的照片，三母女亦一同穿上白色上衣，非常合拍。

在她的IG當中相對較少看到蔡爸爸的照片，亦未有見到蔡爸爸及蔡媽媽的合照。

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責任編輯︰王明芳