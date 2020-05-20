【皮膚痕癢】女子疑患汗疱疹手部痕癢生粒粒　皮膚科醫生：勤洗手用酒精搓手液易患汗疱疹

▲ 手部異常痕癢泛紅生粒粒，女子疑患汗皰疹網上求助。

不少人會遇到皮膚痕癢問題，台灣一名女網民日前在網上求助，稱手部突然長粒粒異常痕癢，有網民稱是患汗疱疹。本港皮膚科專科醫生胡惠福表示，有機會是汗疱疹或蕁麻疹，直言經常洗手，接觸刺激性物質如酒精搓手液、梘液是汗皰疹成因之一。

該名女網民日前在facebook群組「爆廢公社」圖文並茂發帖，稱：

問問大家！這是怎麼啦癢得不得了！

從其上傳的圖片可見，她的手背上泛紅，並長有多個粒粒。

帖文一出引起網民熱議，多名網民稱是汗疱疹，身有同感；亦有網民稱應該是皮膚敏感。樓主亦有留言，稱是首次長這種粒粒，故上網求助。

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本港皮膚科專科醫生胡惠福表示，有機會是汗疱疹或蕁麻疹，從相片中難判斷是否水泡，可能要看真人才知道是否水泡，有機會是蕁麻疹引起的水腫，也有可能是汗疱疹引起的小水泡。

胡醫生稱，汗疱疹是濕疹的其中一種。經常洗手，接觸刺激性物質如酒精搓手液、梘液是導致汗疱疹出現的成因之一。而即使是用清水洗手，也可致汗疱疹。除了洗手外，手汗多、情緒低落、經常接觸金屬物質、遺傳原因等，都有機會造成汗疱疹。

在處理方法上，初步可在皮膚上搽保濕霜。以保濕霜去滋潤，也有少許止痕功效。如仍無法止痕，就要去求醫。汗疱疹可搽類固醇藥膏，以控制和消炎；蕁麻疹則要用到抗組織胺口服藥物去治療。如有懷疑，應求醫去取得安心。

胡醫生又稱，如果是蕁麻疹，一般是24小時內自行消退，但如果是汗疱疹則比較持久，可能持續整個星期也不散，有水泡，十分痕癢。 除了汗疱疹或蕁麻疹，有時被蚊蟲叮咬後，也可以出現這種反應。

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記者：陳昊淋