【人鴿衝突】野鴿聚集屯門屋苑平台　狂徒惡意放老鼠膠至少5鴿死亡

▲ 野鴿聚集屯門屋苑平台，狂徒惡意放老鼠膠至少5鴿重傷。

人鴿衝突在社區經常發生，最近新屯門中心更有人惡意擺放老鼠膠傷害鴿子，據知，目前最少有5隻鴿因被老鼠膠貼著導致重傷，最終死亡。香港救援鳩鴿及雀鳥負責人Gian呼籲大家切勿傷害鴿子，並呼籲雙方以人道方法人鴿衝突的問題。新屯門中心服務處回應查詢時否認曾放置老鼠膠。

香港救援鳩鴿及雀鳥負責人Gian表示，早前知悉新屯門中心因鴿鳥問題，有人經常向物業管理公司投訴，並商討解決鴿鳥衍生問題。

Gian與當區區議員李家偉協助下，曾與新屯門中心的物業管理公司和業主立案法團開會，雙方反應正面，業主亦不希望再有餵鴿，但也答應不會一刀切，答應給予寬限期，可以慢慢減糧，及讓鴿重新習慣，以減少鴿子聚集的問題。同時，該屋苑平台亦剛巧有多隻鴿BB出生，雙方同意設立育嬰區，等鴿子出生長大後便不再餵飼。

不過，義工最近經常發現老鼠膠，疑有人故意傷害鴿子，更導致多隻鴿子受傷及死亡。義工即前往物業管理處查詢，惟該會查問多次，該管業處在香港救援鳩鴿及雀鳥出帖子查詢後，才否認是物業管理處擺設老鼠膠，但卻指不知誰人擺放。但Gian指，該物業管理處早前為了解鴿的情況，亦特別在該位置設閉路電視，故只需翻查閉路電視，便可找出真兇。

新屯門中心服務處回應查詢時表示，從沒有在屋苑放置老鼠膠，並指曾經翻查過閉路電視，惟未能找到放置老鼠膠的人士。

文章獲《香港動物報》授權轉載。

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責任編輯：熊詠思