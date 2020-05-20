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【變態老師】男班主任要脅學生簽「絕對服從契約」　性侵6名男學生22次逼全裸下跪

休閒 17:30 2020/05/20

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

台灣男班主任要脅學生簽「絕對服從契約」，一年性侵6名男學生22次。

台灣一名方姓男老師被爆利用學生的信任，2018年強逼6名17歲男學生簽下「絕對服從契約」，並作出22次性侵，當中包括要求學生在他面前自慰、剃陰毛甚至性侵。方男終在本月18日（週一）被以「權勢猥褻及性交」等罪起訴。

扮與學生交心　要脅簽「絕對服從契約」

綜合台灣媒體報導，起訴書中寫到，方男在2018年擔任高中的班主任期間，利用師生關係令6個男學生慢慢對他信任、交心。學生向他透露各自心中的秘密後，方男再向他們詢問私密問題，並以此作把柄要求他們簽下「絕對服從契約」，同意由他對這6人施以「特別監督、輔導」，如果學生違反就要接受懲罰。

方男之後在學校電腦教室、辦公室及民宿多次性侵犯6名男學生。

強逼學生除褲自慰　拍片留念

2018年1月開始，方男先要求學生A在電腦教室內全裸做掌上壓，他就以塑膠間尺打他屁股，又拿膠帶綑綁他的手腳，之後徒手搔癢、撫摸學生下體，更逼學生在他面前自慰。

4月，他要求學生B到無人的教室內，以繩子將他的手腳綑綁，同樣趁機撫摸學生的生殖器官。9月，他要求學生C除褲，更全程以手機攝錄。

最可怕的是在8月至12月之間，他要求學生D全裸後跪在椅子上進行指侵。學生E則被他要求全裸下跪，之後方男為他剃陰毛，更在他的生殖器官上畫畫。

要求學生刪紀錄　毫無悔意

警方表示，被害者因為恐懼而不敢揭發事件，直到一位男學生出現異狀，其父親察覺後才令事件曝光，但在一年之間6名男學生已被他性侵共22次。

檢方認為，方男罔顧師生倫常，對學生造成極大內心傷害。但他被發現後不但否認罪行，更要求學生刪除對話紀錄及在性評會議中作不實陳述。即使被學校懲罰後，他仍然繼續唆使被害學生虛構他是被人誣陷，毫無悔意，最終以利用權勢猥褻、性交等罪名起訴，並希望法院從重量刑。

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責任編輯：王俊賢

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