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【新冠肺炎】中小幼校下周起逐步復課　廠商會免費助學校檢測環境病毒

社會 16:57 2020/05/20

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

香港中華廠商聯合會將透過旗下提供第三方檢測及認證服務的CMA檢定中心，免費為全港教育局註冊的中、小學及幼稚園提供檢測，料惠及約1100間學校。（黃建輝攝）

本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，全港中、小學及幼稚園將於下周起分階段復課，但學校衞生環境等準備成為家長關注。有商會推出計劃，為學校免費進行室內衞生環境檢測及新冠病毒環境檢測，並頒發標誌以向公眾證明環境安全。

香港中華廠商聯合會將透過旗下提供第三方檢測及認證服務的CMA檢定中心，免費為全港教育局註冊的中、小學及幼稚園提供檢測，採先到先得，料惠及約1100間學校。

有關計劃共有3個步驟，學校在網上登記後，須先自行或找第三者清潔校園，中心會檢視清潔程序及消毒用品。

中心之後會派員到校舍現場進行室內環境衞生質量檢測，即時採樣和量度空氣中細菌、表面細菌及常見空氣污染物，並進行新冠肺炎病毒環境檢測。

檢測完成後，中心會以電郵向學校通知結果，並按結果向學校頒發「室內環境衞生質量標誌」，分為超卓、卓越及良好3級，以證明清潔效果，有效期為3個月。

首次室內環境衞生檢測及新冠病毒環境檢測，以及首次頒發標誌為免費。學校可以由今日（20日）起至6月19日到網上登記，首批學校可在周五起進行檢測，料一周後有結果。

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記者：徐紹軒

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