民主派質疑李慧琼主持會議資格 朱凱迪被逐離會議廳

▲ 朱凱迪多次打斷議員發言，李慧琼多次警告無果決定將其逐出會議廳。（林曉君攝）

民建聯主席李慧琼周一連任立法會內務委員會主席後，今日（20日）首以代主席身份主持會議，多名民主派議員質疑李慧琼主持會議的合法性。

李慧琼表示，自己獲多數內會委員主持，屬合法內會主席，按照《議事規則》協助大會主席主持會議。她指出，議員可在其他場合向其反映不滿，亦可循法律等途徑尋求裁決。議會陣朱凱迪多次打斷議員發言，李慧琼多次警告無果決定將其逐出會議廳，並暫停會議。

朱凱迪被驅逐後稱，李慧琼趁午飯時間「偷偷地」走上主席台，認為無論是立法會大會，還是內會，李慧琼都沒有資格坐上主席台。 明言民主派「不會放過李慧琼」、「不會就此罷休」。

會議恢復不久，民主黨許智峯又再質疑李慧琼主持身份，發言時提及「扮主席」、「以為自己是主席」，被指言論有冒犯性，會議再度暫停。

會議暫停約40分鐘，之後由主席梁君彥主持。梁君彥裁定許智峯言論具侮辱性，要求收回言論，強調李慧琼是按《議事規則》規定，以內會主席身份成為代理主席。梁續指，早前已就內會選舉作出裁決，並附上外間法律意見，若有不同意可循其他渠道跟進，他已預備及接受會遭到挑戰。

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記者︰陳宛彤 林曉君