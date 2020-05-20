【Netflix劇集】人氣韓劇《機智醫生生活》正能量爆燈　4大元素撫慰觀眾心靈

▲ 《機智醫生生活》集結3位男一綫演員曹政奭、柳演錫、鄭敬淏，以及「音樂劇女神」田美都，合演醫學院同窗好友橫跨20年的友情歲月，一起面對生老病死、重拾樂隊夢想。（劇照）

這陣子Netflix劇集質素愈見上乘，除了大熱台劇《誰是被害者》展現了港劇不能逾越的深度，就連幾部長踞排行榜頭十名的韓劇，同樣捧場者眾。

其中不慍不火的《機智醫生生活》看似平淡，醫療劇之下卻葉底藏花，用5位老友鬼鬼的醫生古道熱腸，給觀眾煮出療癒人心的心靈雞湯，正能量爆燈，當下香港觀眾便是最需要被撫慰。

韓國tvN與Netflix自3月12日起同步播映的《機智醫生生活》（슬기로운 의사생활），成為近期收視黑馬，連「煲劇達人」鄭裕玲也是粉絲之一。

《機智醫生生活》由《請回答》系列的導演申元浩及編劇李祐汀聯手打造，以劇組耗費1年打造還原度100%超逼真場景「律帝醫院」為背景，講述醫生、護士和病人之間為生命奮鬥的溫馨人性故事。

表面看來是醫療劇，其實分別由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都飾演5位自大學時期已成死黨的醫生：李翊晙、安政源、金雋婠、楊碩亨、蔡頌和，他們超過20年的情誼才是主綫。據悉《機智醫生生活》預計至少拍3季，趁還有兩集可追，現先一覽劇中4大治癒元素。

▲ 小兒外科助理教授兼富二代安政源，為圓神父夢而放棄當醫院會長，更因此不敢跟住院醫生張冬天示愛。

1.動人以情

5位主角同說猶如韓版《Friends》的《機智醫生生活》，是一齣「和觀眾交心」的劇集，並非一般醫療劇套路，沒有賣弄病人身患各式奇難雜症、大拋艱澀醫學名詞書包，而強調醫生如何妙手回春，也沒有爭權上位的勾心鬥角。

反而，該劇着重描述擁有20年友誼的5名醫生，在處理病症時該如何安撫病人甚至家屬的情緒、怎樣鼓勵他們積極面對難關，十分考驗「機智」。

當然5人幫湊在一起互相吹水鬥嘴夾band，以至面對自己的家庭、愛情、友情，都是十分貼地貼心。而幾段似有還無或有暗湧的愛情綫，亦令觀眾看得非常肉緊。

▲ 5人幫合奏的名曲《Canon》是100%真實現場演出。其中一集由曹政奭翻唱Cool的《Aloha》更登上韓國音樂排行榜第一名。

2.親奏懷舊歌曲

「回憶歌曲」是李祐汀與申元浩的《請回答》系列製作團隊不可或缺的亮點，《機智醫生生活》同樣每集都出現可以串連5人幫回憶與現在的懷舊歌曲，並由演員親自演奏。5人幫夾band玩音樂，並非「咪嘴」做戲及鏡頭遷就，而是5位演員苦練成果，務求為觀眾帶來100%真實的現場級水準。

除曹政奭本身結他實力非凡之外，柳演錫、鄭敬淏和金大明都分別有少許爵士鼓、結他和鋼琴的基礎，田美都卻是為了本劇由零開始學低音結他（音樂劇女神卻要扮演音痴）。其中難度最高的是演奏《Canon》戲份，則花了他們4個月時間一起操練，5位演員也因此培養出深厚感情。

▲ 「辛苦搵嚟自在食」，5位醫生亦愛以共享美食來犒賞自己，同時展現他們專業背後的真我個性。

3.美食添人味

編導希望在艱難生活中帶給觀眾治癒、有人味的電視劇，而劇中醫生也是人，也會病，像頌和曾經歷患癌疑雲、政源亦經常頭痛。

但同時他們也會肚餓、饞嘴，所以每集都會見到他們開工收工一起開餐，看着他們狂掃烤肉、炒年糕、炸醬麵、三文治、即食麵、朱古力等大快朵頤的食相，觀眾也被治癒了。

▲ 早於《機智牢房生活》已跟導演申元浩合作的鄭敬淏（左3），飾演毒舌心慈的胸腔外科科長金雋婠。

4.療癒金句

每集都有金句直戳淚點笑點，疫情下觀看，格外有感觸。比如「我們就等10分鐘，再開始（器官捐贈移植）吧。不能讓孩子以後每年兒童節，都因為去世的爸爸而哭着過吧。」、

「跟病人道歉再過來，不然不能參與這場手術。」、「醫生對病人能說的，確定性的話只有唯一的一句：我會竭盡全力。」、「流產為甚麼是一種病呢？孕婦妳也沒做錯什麼，既然知道問題在哪裏，就能提前防範。」

記者：鄺素媚