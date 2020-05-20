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【新冠肺炎】本港現在約3,800個檢疫單位　尚有約1,500個正在興建

社會 17:23 2020/05/20

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駿洋邨是提供檢疫單位最多的檢疫中心。（資料圖片）

新冠肺炎疫情高峰時，本港需要大量臨時檢疫設施。食物及衞生局局長陳肇始在立法會回應議員提問時，總結了本港現在的臨時檢疫設施數量，並表示未來可於竹篙灣的政府用地和旅遊發展用地，提供合共1,500個檢疫單位。

陳肇始在回覆中表示，截至5月19日本港共設有6個檢疫中心，提供約3,831個檢疫單位，但其中麥理浩夫人度假村及保良局賽馬會北潭涌度假營已於3月初起，不再接收密切接觸者。

陳肇始又表示，於西貢戶外康樂中心增建99個檢疫單位的工程已經完成。而位於竹篙灣的政府用地，預計可於7月完成工程，提供約800個單位。另外，政府亦會於竹篙灣預留作日後旅遊發展的用地，興建檢疫設施，並正籌備展開相關工程，初步估計可於9月內提供額外700個單位。

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責任編輯：陳梓蔚

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