【畫出彩虹】8歲學畫畫開竅終能說話寫字　自閉少年克服障礙成就畫家夢

▲ 子舜因自閉症年少時自殘，經過媽媽一番努力終改善問題，在8歲學畫畫後更懂得寫字說話，克服障礙成為畫家。

今年18歲的子舜是李家獨子，患有中度智障及自閉症，他一步步發掘畫畫潛能，就像一隻努力向前爬的小烏龜，慢慢畫出心中的彩虹，完成畫家夢。

我從來沒想過子舜能夠畫畫，可以寫字，可以說話。

在子舜20個月大時，醫生及言語治療師指他有自閉症傾向，惟李太當時仍心存僥倖，心想兒子只是發育遲緩，於是狠下心腸，將他送到托兒中心「朝八午四」，希望他跟其他孩子學習，改善自理能力。可是，子舜在幼稚園沒有學到丁點語言，只會躲在教室的後方玩手指，就算定期約見言語治療師做訓練及測試，

怎樣都不能撬開子舜把口。語言治療師叫我做好最壞的打算，子舜有機會零語言。

第一次說話 從沒有到擁有

李太回想子舜在一歲半前，肚餓時會對我說「奶奶」，想出街就說「街街」；但1歲半後，他就頓時失去語言能力，只會說星球話「劍劍劍」，不懂與人溝通。在子舜5歲的那年，在一次偶然的機會下，他擁有了人生第一個音節。

▲ 李太將子舜的畫作珍而重之，每一幅畫都好好鑲在畫架內，好好保存。（曾耀輝攝）

當時只有李太與子舜在家，他興奮地一邊跳彈床一邊說星球話「劍劍劍……」，李太見子舜玩得欣喜若狂，隨即牽著他的手一起亂蹦亂跳。李太突然發出「咦咦咦」的聲音，沒想到子舜竟跟著媽媽說「咦」，兩個人像傻瓜般一起叫「咦」。那時李太第一次聽見子舜說出一個音節，她興奮不已，「從他的眼神裡發現，咦！原來我可以與媽媽在同一個Channel上。」

就是這樣，子舜擁有了自己第一個音節。自此之後，子舜開始懂得接收語言，更可以開口說單字。

家有自閉症孩子 全家變「自閉」

以前曾聽說一句話，李太記入心中，「家中有自閉症的孩子，你整個家庭都會變得‧『自閉』。」李太不希望這件事情在自己家庭發生，所以她每次搬屋後會主動向鄰居講述子舜的情況，「雖然不是每個人都接受，但至少先讓他們認識子舜。」她把握每個訓練子舜說話的機會，教他向大廈的住客說「早晨」、「拜拜」，經過管理處一定要他向保安叔叔問好，「如果他說得太細聲，我會要求他再說一次。」

我聽說，有家長因孩子不能說話就不再理會，他們就像家中的地櫃，愛理就理，不愛就放在一旁。子舜絕對不能變成這樣，他是我們的小天使。

▲ 李太不容許子舜成為愛理不理的地櫃，用盡力氣教導子舜，希望他能快樂成長。（相片由受訪者提供）

懂得畫畫 學會寫字

為了不讓子舜沉迷自我，只躲在角落玩手指，李太安排他嘗試彈琴、溜冰、學跆拳道等，但李太一直不敢讓子舜學習畫畫，「我覺得他做不到。」一次機緣巧合之下，李太經朋友介紹認識子舜現時的畫畫老師，給子舜一個畫畫的機會。

子舜沒有模仿能力，老師只能指著顏色筆，「這是藍色筆，他就拿起藍色筆，指著綠色，就拿起綠色筆。」畫紙沒有限制，子舜在畫紙上大畫特畫，學畫畫3個月後，他突然懂得寫字，開始學會模仿，第一個會默寫的字是「鞋」字，「很神奇，曾經以為他沒有能力寫字，能夠默寫一個字已是超額完成。」

▲ 李太為了讓子舜學會寫字，在6年前開始要求他寫日記，除了可以回想當天發生的事外，還能練習寫字。（曾耀輝攝）

半年才記得彩虹的顏色

子舜8歲開始接觸畫畫，由不懂顏色，直至完成一幅完整的畫，他花費了不少力氣，

他絕對不是天才畫家，因為不懂分辨顏色，單是彩虹7色已花半年學習，努力畫出心中彩虹。

子舜手部肌肉較弱，只能不停重複畫、不停練習。李太記得，子舜第一幅維港畫先由老師示範一次，他再跟從老師的指示再畫，李太看畢笑得合不攏嘴說：

老師所畫的建築物都直直的，子舜卻畫得東歪西倒，但畫風單純特別，線條輕浮跳脫，或許子舜的弱點成就他畫中的獨特之處。

▲ 子舜努力克服障礙，就像一隻向上爬的小烏龜，畫出心中的彩虹。（曾耀輝攝）

陌生人願出錢買畫作

透過繪畫不同的大廈，讓子舜認識香港獨特的地方、不同的景點，「希望子舜能以他另類的畫風記錄香港的景色，畫出子舜的『招牌大廈』。」在兩年前，子舜的一位親戚十分欣賞他的畫作，並建議在一個畫展中展出他的作品，那時李太卻步，「只是BB畫，怎麼能在展覽中展出呢？」

礙於盛情難卻，最後李太還是答應，將子舜其中一幅大廈畫作放在交易廣場展覽。放下畫作的一個小時過後，李太收到義工的電話，「有人願意出錢買子舜的畫，可以賣嗎？」李太驚訝得開不了口，沒想到一個陌生人會欣賞子舜的畫作，更想買下來。

當時子舜的畫作有限，我不捨得賣，只好拒絕買家的好意，他的畫在我心中是無價之寶。

▲ 子舜喜愛畫香港的大廈，但最愛還是維多利亞港的景色。（曾耀輝攝）

只想將幸福傳遞

後來，子舜的畫作隨年月增加，李太有一天突然靈機一觸，決定以畫作義賣為目標，

就算再不捨得，但子舜的畫作義賣後可以用那筆錢幫助更多自閉症孩子，事情會更變得意義，子舜很幸福，我也想將這份幸福帶給其他患自閉症的孩子。

子舜後來成為香港展能藝術會的展能藝術家，更於「藝無疆：新晉展能藝術家大匯展2018」中，以《東區走廊的車龍》的畫作奪得青少年組銅獎。

▲ 子舜以海洋公園、香港或動物等作主題，為海洋公園的OPX體驗店設計紀念品圖案。（香港展能藝術會提供）

子舜在入讀小學時自殘打頭扯髮，當時患癌的媽媽願意返學陪讀全天候照顧：【下一頁】

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記者：梁節儀