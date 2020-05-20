【父母心痛】外傭熱湯放太近釀BB胸口手臂二級燒傷　港爸：外傭執行李走佬

▲ 有外傭把熱湯放得太近，令8個月大BB不慎把熱湯拉倒，把自己嚴重燙傷。

本港不少父母因為需要外出工作，故選擇聘請外傭在家中照顧孩子。然而，有港爸今日（20日）在網上心痛發帖指，其外傭因把熱湯放得太近，他的8個月大BB不慎把熱湯拉倒，把自己嚴重燙傷。

網民批外傭不負責任籲報警

據該名港爸今日下午在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖指，外傭在昨晚食飯時，未有為意把一碗熱湯放得太接近他年僅8個月的BB，BB當時不慎把熱湯拉倒，讓他的胸口及手臂都出現大面積燙傷。經送院治理後，孩子的傷勢證實為二級燒傷。

港爸又指，當他在醫院處理孩子的情況後，回家更發現涉事的外傭已經在半夜「靜雞雞汁（執）晒行李走咗佬」，事件引來網民熱議，不少網民紛表心痛，並希望BB可早日康復。網民又狠批涉事外傭「半夜走佬」的行為不負責任，建議港男要就事件報警。

二級燒傷影響真皮層恐留疤

對於二級燒傷的傷勢，據皮膚科專科醫生陳厚毅早前接受TOPick訪問時指，二級燒傷已傷及真皮層，或會出現水泡，同時因未燒斷神經線，傷者會感痛楚。由於二級燒傷影響真皮層，即使毋需植皮，亦會留下疤痕，甚至出現疤痕增生，傷處皮膚或變硬，影響該處的活動能力。

至於如遇上孩子輕微燒傷，香港紅十字會急救講師葉鳳儀就建議，應用清水沖洗傷口至無痛楚感覺，抹乾傷口後，再用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口。

香港紅十字會醫護服務管理委員會主席蕭粵中醫生亦提醒，使用豉油或牙膏塗抹傷處是錯誤的，因為會增加傷口感染機會，家長亦要留意以下5個「不要」：

不要刺穿水泡

不要撕去黏連的衣物

不要塗抹或給予任何藥物、牙膏或食油等

不要冰敷傷處

不要將傷病者過度降溫

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責任編輯：羅嘉欣