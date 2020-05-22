【校長專訪】聖文德小學張偉菁校長：復課後首重師生開心重逢　取消期末考試減低學生重返校園焦慮

▲ 聖文德天主教小學校長張偉菁表示，復課初期，希望先處理學生的心理狀態，讓他們覺得上學是快樂的事。（曾耀輝攝）

疫情下全港學校停課4個多月後，小學生將於6月8日起分階段復課。各家長都關心子女能否適應重新投入校園生活面對的挑戰。位於鑽石山的聖文德天主教小學，為復課特別設計了一系列活動給學生重建與校園、老師及同學的關係。校長張偉菁指出，希望先處理學生的心理狀態，減低對復課的焦慮感，開心地上學。

▲ 校內的遊戲室，在復課後改為防疫室，供不適的同學在回家前稍事休息。（曾耀輝攝）

停課期間，學童在家的生活節奏與上學時大相徑庭，聖文德天主教小學校長張偉菁就表示，明白到其實無論老師、學生和家長都可能對復課感到焦慮，需要更多支持去適應復課情況。

「我的原則是互相體諒。」張校長指出，該校向來着重建立良好師生關係，因此她會先處理老師、學生和家長的心情。

在老師方面，張校長坦言會給之前作網上教學的老師逐步適應回校工作時間，又搞老師工作坊重建老師關係，讓他們一起預備復課時將遇到的挑戰。

以體諒為原則逐步適應

她說，復課前，老師會把握機會先執整班房，再拍照傳給同學看，讓學生更加期待復課。與此同時，各科老師會整理停課數月期間網上教學的內容重點，在復課日給家長和學生了解所學的內容。

張校長又說，復課首天，全校各級均不會上堂，而是舉行「歷九嘗新文德人」活動日。

▲ 每位學生均會獲派一個有口罩、口罩套、消毒搓手液等的防疫包。（曾耀輝攝）

此活動由聖文德天主教小學跟非牟利機構「JUST FEEL 感講」合作設計，主旨是提升老師及同學情緒健康。該機構共同創辦人楊思毅（Raymond）解釋︰「此活動是透過分享感受、互相勉勵、訂立目標等，協助老師、家長及學生處理心情，了解、表達及理解彼此的感受，令大家慢慢重建對校園的安全感和歸屬感。」

張校長強調︰「不會復課後即刻叫學生讀書、讀書，以免嚇怕他們。我相信許多學生都希望復課跟同學相聚，但同時也擔心功課將會排山倒海而來。所以，我們希望先處理學生的心理狀態，讓他們感受到上學可以跟老師和同學相處是開心的。」她認為，功課可以慢慢來，最重要是學生願意學習。「一個人只要願意學習，多困難都會做到。」

▲ 老師特別設計了圖像生動有趣的抗疫海報，提醒學生注意個人衞生。（被訪者提供）

取消下學期考試

對於學生及家長來說，另一喜訊，是學校已決定取消一至四年級，以及六年級的下學期考試。但不同科目均會有評估，分數不會列入學生的下學期成績，而是給老師作為網上教學成效的參考指標。

令人關心的小五呈分試，則推遲至7月中才開考，好讓學生可以在復課後有4個星期的上課時間學習。至於即將畢業的小六學生，學校就會安排他們上升中適應課程，為下一階段的學習作好準備。

至於9月入讀小一的學生，由於疫情關係各校均不設開放日參觀。張校長指將會改為在學校網頁上發放片段，讓學生及家長對學校的配套和要求有所了解。

張校長解釋︰「一至四年班，不考試，最重要是想家長沒有壓力。要是復課不久便要考試，家長和學生的心情都會因此而繃緊起來。」她認為，讀書任何時候都可以，反而令學生開心地重返校園，適應學習生活更為重要。

她又建議各家長要珍惜餘下的停課日子，家長大可和孩子協議如何把家務分工，一起去打理家居，增進親子感情。「如我和女兒平日各有各忙，她在家工作期間，我們一個下廚、一個洗碗，我們更一起種香草，交流比以往多了。」

▲ 聖文德天主教小學向來着重學生情緒健康，復課在即，該校也主力減低學生對復課的焦慮。（被訪者提供）

多閱讀寫作啟發學習動機

至於若要面對考試，她認為無論家長或學生都不要太緊張，應以平常心面對。家長不妨多想有趣方法，引發孩子的學習動機。

「如我們舉辦過一個『科技奧運會』活動，過程中要運用一些STEM知識，學生也玩得很開心。語文一樣，每個人都喜歡講故事，可以請他們用文字跟別人分享疫情期間的體驗和感受、學習到哪些新技能等，同樣可以引發他們的學習動機。」

她舉例說︰「我們在復活節假停了網上功課，50幾位老師每人向學生介紹一本課外書，藉此鼓勵閱讀。學生若能保持閱讀的興趣，他們學習的engine就不會停下來了。」

加強校園消毒衞生

為迎接復課，各校都加強了校園的清潔衞生工作。張偉菁校長便透露該校在防疫方面花費超過10萬元，當中包括安排在復課前，全校會噴灑科大研發的新型智能殺菌塗層徹底消毒。而每位學生上課首天將獲一個防疫包，內有口罩、口罩套、消毒搓手液及手巾，提醒學生注意個人衞生。

▲ 復課後課室的座位排列，由以往分組坐，改為單行，以面對背方式排列，盡量保持座位距離。（曾耀輝攝）

其他防疫措施方面，連雲龍副校長就指出，已在校內各層設有棄置口罩的垃圾箱，並購入兩部臭氧圖書消毒櫃，作消毒圖書館圖書之用。此外，該校也添置了兩部流動的臭氧消毒機，在周末及長假期時徹底清潔每一個課室。他說︰「會跟足嚴格指引，在沒有學生的情況下，才進行臭氧消毒。」

該校也把遊戲室改為臨時防疫房，內設4個隔離位置， 讓身體稍有不適的同學休息，避免交叉感染。

復課前的溫馨提示

尚有不足一個月便復課，張校長便提醒各家長家長也宜可多些和孩子傾談迎接復課的心情。跟與孩子做時間表，調節作息時間、協議逐漸減少打機時間尤其重要。

▲ 學校特別購置了利用臭氧科技的圖書消毒櫃。（曾耀輝攝）

她說若停課期間孩子生活欠規律的，現在便要再次養成吃早餐習慣了。要精神飽滿地上學，就要多做運動，並且不忘整理儀容。

她也提醒家長要為子女預備合身的夏季校服、文具書包、口罩等。由於復課後半天上學，不設午膳安排，所以也應為孩子在上學前準備食物盒。

記者：胡慧雯