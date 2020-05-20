【英國升學】DSE失利半工讀高級文憑　21歲港生儲20萬赴英國升學：別讓窮局限自己

▲ 劉錫華表示，不要讓窮局限自己。

DSE文憑試正在如火如荼地進行，莘莘學子為了就業升學前途努力，除了本地升學，到外地升學亦是不少人的選擇。出身基層家庭，公開試成績未如理想，只要有恆心和計劃，仍可到心儀的海外大學讀書。

今年21歲的劉錫華，出身基層家庭，與父母一家三口居於公屋。自小好動外向的錫華，最喜歡四處探索，小學時看電視節目介紹外國生活，令他萌生到外國讀書生活的念頭。

▲ 錫華花兩年時間半工讀，終如願入讀英國大學。（受訪者提供）

DSE壓力大失手

上到中學後，錫華認為香港的填鴨式教育制度令他很辛苦。本來成績不錯的錫華，中六時身體突然出現毛病，每當上課都感到頭暈乏力，甚至出現渴睡情況，一放學波也不打，回家倒頭就睡著。

錫華看過醫生，但找不出原因，後來才知道是壓力過大，最終導致成績一落千丈，DSE公開試只得15分，達不到本地大學最低要求的「3322」。

▲ 錫華份外珍惜在英國大學的學習機會，從不「走堂」。（受訪者提供）

半工讀高級文憑

其後，錫華在朋友介紹下，入讀了一間商業學校的工商管理學高級文憑課程。不過，他仍沒有忘記到外國升學的夢想，當他得悉院校與外國大學有聯盟，他就決心要考好成績，希望能接駁到英國大學一償心願。除了學業成績，錫華亦在課餘時間打工儲錢，

早上返學，下午打工，在一所小學當教學助理，做了一年半兼職，其後再做多半年全職，儲到大約20萬元。

他笑言，當時為了節省開支，甚少與朋友出外聯誼，不外出吃飯，甚至連買一罐飲品都要思前想後。

▲ 在新冠肺炎疫情前，錫華不時與同學歐遊。（受訪者提供）

如願升讀英國大學

選校時，錫華坦言，學費是第一考慮，他只能選學費15萬港元以下的大學。參考過大學排名、商科資源等，他最終選定了位於布里斯托的西英格蘭大學（University of the West of England），並於去年9月入讀3年級。

學費13萬港元，扣減1萬元獎學金後為12萬元；出發前需要辦理簽證、健康報告等，共花了約7000元。住宿方面，他在學校附近租住了一個套房，可共用客廳和廚房，41星期租金約港幣5萬元，另外每月生活費約2000港元。

好不容易到了英國讀書，當他在航班上，看著飛機飛過歐洲，感動得流下淚來。錫華份外珍惜學習機會，從不「走堂」，亦主動結識新朋友，一起坐廉航歐遊。

可惜，新冠肺炎1月起在全球各地肆虐，英國的疫情亦非常嚴峻，3月起全國停課。錫華形容，當時氣氛緊張，超市內的糧食一度被搶購一空，只能靠儲糧度日，口罩也是靠香港朋友寄給他。

其實都驚，雖然有想過回港，但都擔心機場、飛機上更高危。萬一我有事，會感染其他人，不如留在英國。

盼繼續海外留學

學校停課後改以網上教學，考試取消，但會以功課、論文計分，因此錫華會如期畢業。他亦利用停課時間報讀網上課程，學電腦編程、拍片、剪片等，並開設YouTube頻道提供升學資訊。

一個人可以沒錢，但不要讓窮局限自己，窮學生一樣可以留學。

他表示，未來希望繼續學業，已申請了英國大學的碩士課程，亦已收到取錄通知，不過會待一年後再入讀，要先打工儲錢。

以前都是生活在父母的照顧下，但來到英國後，要自己租屋、自己煮食，甚至獨自面對疫情，覺得成長了很多，加強了我繼續在外闖蕩的決心。

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記者：林愛娜