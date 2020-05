【英國升學】DSE失利半工讀高級文憑　21歲港生儲20萬赴英國升學：別讓窮局限自己

▲ 劉錫華表示,不要讓窮局限自己。

DSE文憑試正在如火如荼地進行,莘莘學子為了就業升學前途努力,除了本地升學,到外地升學亦是不少人的選擇。出身基層家庭,公開試成績未如理想,只要有恆心和計劃,仍可到心儀的海外大學讀書。

今年21歲的劉錫華,出身基層家庭,與父母一家三口居於公屋。自小好動外向的錫華,最喜歡四處探索,小學時看電視節目介紹外國生活,令他萌生到外國讀書生活的念頭。

▲ 錫華花兩年時間半工讀,終如願入讀英國大學。(受訪者提供)

DSE壓力大失手

上到中學後,錫華認為香港的填鴨式教育制度令他很辛苦。本來成績不錯的錫華,中六時身體突然出現毛病,每當上課都感到頭暈乏力,甚至出現渴睡情況,一放學波也不打,回家倒頭就睡著。

錫華看過醫生,但找不出原因,後來才知道是壓力過大,最終導致成績一落千丈,DSE公開試只得15分,達不到本地大學最低要求的「3322」。

▲ 錫華份外珍惜在英國大學的學習機會,從不「走堂」。(受訪者提供)

半工讀高級文憑

其後,錫華在朋友介紹下,入讀了一間商業學校的工商管理學高級文憑課程。不過,他仍沒有忘記到外國升學的夢想,當他得悉院校與外國大學有聯盟,他就決心要考好成績,希望能接駁到英國大學一償心願。除了學業成績,錫華亦在課餘時間打工儲錢,

早上返學,下午打工,在一所小學當教學助理,做了一年半兼職,其後再做多半年全職,儲到大約20萬元。

他笑言,當時為了節省開支,甚少與朋友出外聯誼,不外出吃飯,甚至連買一罐飲品都要思前想後。

▲ 在新冠肺炎疫情前,錫華不時與同學歐遊。(受訪者提供)

如願升讀英國大學

選校時,錫華坦言,學費是第一考慮,他只能選學費15萬港元以下的大學。參考過大學排名、商科資源等,他最終選定了位於布里斯托的西英格蘭大學(University of the West of England),並於去年9月入讀3年級。

學費13萬港元,扣減1萬元獎學金後為12萬元;出發前需要辦理簽證、健康報告等,共花了約7000元。住宿方面,他在學校附近租住了一個套房,可共用客廳和廚房,41星期租金約港幣5萬元,另外每月生活費約2000港元。

好不容易到了英國讀書,當他在航班上,看著飛機飛過歐洲,感動得流下淚來。錫華份外珍惜學習機會,從不「走堂」,亦主動結識新朋友,一起坐廉航歐遊。

可惜,新冠肺炎1月起在全球各地肆虐,英國的疫情亦非常嚴峻,3月起全國停課。錫華形容,當時氣氛緊張,超市內的糧食一度被搶購一空,只能靠儲糧度日,口罩也是靠香港朋友寄給他。

其實都驚,雖然有想過回港,但都擔心機場、飛機上更高危。萬一我有事,會感染其他人,不如留在英國。

盼繼續海外留學

學校停課後改以網上教學,考試取消,但會以功課、論文計分,因此錫華會如期畢業。他亦利用停課時間報讀網上課程,學電腦編程、拍片、剪片等,並開設YouTube頻道提供升學資訊。

一個人可以沒錢,但不要讓窮局限自己,窮學生一樣可以留學。

他表示,未來希望繼續學業,已申請了英國大學的碩士課程,亦已收到取錄通知,不過會待一年後再入讀,要先打工儲錢。

以前都是生活在父母的照顧下,但來到英國後,要自己租屋、自己煮食,甚至獨自面對疫情,覺得成長了很多,加強了我繼續在外闖蕩的決心。

記者:林愛娜