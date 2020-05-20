【網絡熱話】情侶街頭吵架激戰互打　男方連環膝擊女友即場倒地

▲ 情侶街頭耍花槍上演「激戰」，男方出招「4八4」連環膝擊打低女友。

情侶在街頭「耍花槍」絕不罕見，不過今日流傳一段情侶街頭吵架出手的影片，則引來網民熱烈討論。短短12秒的影片中，男方被女生打掉口罩後，竟然把女友拉到店舖閘前連出三下「膝擊」，網民斥責男生出手打女人無風度。

今日下午在網上流傳一段短短12秒的照片，地點位於銅鑼灣希慎廣場外、軒尼斯道與利園山道交界轉角位的一家還未開店的名牌鐘錶店門外，片段開初見到一對情侶站在該處，身穿黑衫熱褲的妙齡女子背向鏡頭，影片開初見女子本來於男生胸前的手開始垂下，未知此前女生是爭吵至手舞足蹈，還是出手「輕撫」男友臉龐。

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接連女方繼續「手指指」、滔滔不絕地發表言論，此時戴著口罩面向鏡頭的粉紅上衣男友，其右手從褲袋內取出，以介乎輕撫及掌摑之間的力度，拍向女友的左邊臉頰。被手掌拍臉的女生雖然背向鏡頭，但感覺到她的怒氣，於是左手稍為「拉弓」，大力拍向男友的右邊臉上，粉紅上衣男在臉上的口罩隨即掉落到地上。

▲ 在二人互相「拍面」期間，一名紅衣紅帽男經過，注目在二人身上更曾回頭張望，但最後放棄「觀戰」繼續行程。（影片截圖）

未知男方是因為婉惜珍貴的口罩掉落，還是因為不甘在大庭廣眾被女友掌摑，怒火衝冠的他仲出右手把著女友的後頸，把她推拉至男生身後的名店閘門前，並以左膝向女方腹部作出連續三下、格鬥技術中層次非常高的膝擊，女方身後的膠製閘門反光程度顯示出她撞向閘門的幅度和力度。

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在連續膝擊期間，男方本來夾左手腋下的手袋隨之掉到地上，而受到三下重擊的女友在男子放手後，右手按在地上，未知是拾起掉落的物件，還是受到太大痛楚需要扶地借力意圖站起來，就在此時一部5B巴士駛過，把場面遮擋著，影片亦隨之結束。

影片在網上流傳後，不少網民指影片中見到男方先為動手，又指責男人打女人是極度無品的行為。不過亦有網民提倡男女平等，打架不應分男女。有單身網民見到女生被打感心疼：「咁樣打條女，不如交比我錫！」

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又有網民重提當年「14巴港女」事件為影片起題：「古有十四巴港女，今有四八四港男。」有網民即問何謂四八四，即有網民親身說法，指這是香港本土漫畫中的角色的絕技。

責任編輯：王俊賢