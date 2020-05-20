【坐月食譜】坐月食雞補血氣 神隊友媽媽鑽研麻油雞坐月菜式予愛女
中國傳統上產後宜坐月調理身體，前美容雜誌編輯、現時是美妝KOL的Suifi Leung是兩孩媽媽，她４月時誕下次子，坐月期間找媽媽幫手，廚藝了得的媽媽鑽研月子餐予女兒，有關月子餐的菜式相片網上分享，大獲網民好評，當中有不少雞隻的菜式，不論是產後婦月，抑或是男女老少平日食用也可以，有關食譜如下︰
麻油雞
材料：1隻烏雞（白肉雞也可以，洗淨切塊，隔水備用）、一碗切片薑、10粒去核紅棗、 30粒杞子、少許鹽、一片糖、 200克麻油、200克米酒
做法：
1 冷鍋放下麻油炒薑片至微乾香，放下雞兜炒。
2 加上米酒及所有材料，炆煮20分鐘即可。
貼士︰適合平日食用，可配上白米飯或麵線同吃
響螺椰子煲雞湯
材料：1隻雞、1個椰子、1條約一斤半的豬尾骨、4個螺頭、 半斤栗子、 1碗核桃、20粒圓肉、2粒蜜棗、10片淮山
做法︰
1 豬骨和螺頭汆燙洗乾淨。
2 全部材料加水大火煲滾，轉小火煲3至4小時，加鹽調味即可。
三杯杏鮑菇雞
材料：1隻切件雞或2磅雞中翼（一開二、洗淨晾乾備用）、5條杏鮑菇（滾刀切件）、1碗切片老薑、1個蒜頭、4條指天椒、1札九層塔
調味：3湯匙麻油、1碗米酒、3湯匙醬油、半茶匙老抽、1湯匙蠔油、1湯匙碎冰糖、少許胡椒粉
做法：
1 先放少許麻油，把薑片和蒜頭炒至金黃色乾香，撈起備用。
2 再將杏鮑菇煎至金黃色至乾水，放下雞，沿鑊邊倒上米酒兜炒。
3 加入所有材料，兜炒2至3分鐘。
4 最後加入九層塔，大火再兜炒2至3分鐘即成。
以上食譜及圖片獲「SuifiLeung - Jordi Mama」授權刊登
中醫︰食用雞隻有助補氣血
TOPick曾訪問註冊中醫林婉珺，她指出雞性甘、性平、偏溫，有溫中益氣、補五臟、補虛損的功效，由於孕婦生產嬰兒時失去很多氣血，故此食用雞隻有助補氣血。不少產後媽媽會食用雞湯、雞精、麻油雞、滴雞精等等。
想知道「神隊友」媽媽如何為產後愛女鑽研月子餐及更多食譜，即睇【上一頁】
更多坐月的報道︰
【坐月食療】產婦坐月不宜飲開水 改飲炒米茶助增強體質補充營養
TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編輯︰顏紫燕