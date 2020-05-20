【坐月食譜】坐月食雞補血氣　神隊友媽媽鑽研麻油雞坐月菜式予愛女　

▲ 有媽媽為了產後的愛女，鑽研出多款美味又富營養的坐月菜式及湯水。

中國傳統上產後宜坐月調理身體，前美容雜誌編輯、現時是美妝KOL的Suifi Leung是兩孩媽媽，她４月時誕下次子，坐月期間找媽媽幫手，廚藝了得的媽媽鑽研月子餐予女兒，有關月子餐的菜式相片網上分享，大獲網民好評，當中有不少雞隻的菜式，不論是產後婦月，抑或是男女老少平日食用也可以，有關食譜如下︰

麻油雞

材料：1隻烏雞（白肉雞也可以，洗淨切塊，隔水備用）、一碗切片薑、10粒去核紅棗、 30粒杞子、少許鹽、一片糖、 200克麻油、200克米酒

▲ Suifi 較喜歡吃烏雞，覺得雞肉比白肉雞更香囗嫩滑。（圖片︰Suifi Leung 提供）

做法：

1 冷鍋放下麻油炒薑片至微乾香，放下雞兜炒。

2 加上米酒及所有材料，炆煮20分鐘即可。



貼士︰適合平日食用，可配上白米飯或麵線同吃

響螺椰子煲雞湯

材料：1隻雞、1個椰子、1條約一斤半的豬尾骨、4個螺頭、 半斤栗子、 1碗核桃、20粒圓肉、2粒蜜棗、10片淮山

▲ 響螺椰子煲雞湯很滋潤補身。（圖片︰Suifi Leung 提供）

做法︰

1 豬骨和螺頭汆燙洗乾淨。

2 全部材料加水大火煲滾，轉小火煲3至4小時，加鹽調味即可。

三杯杏鮑菇雞

材料：1隻切件雞或2磅雞中翼（一開二、洗淨晾乾備用）、5條杏鮑菇（滾刀切件）、1碗切片老薑、1個蒜頭、4條指天椒、1札九層塔

調味：3湯匙麻油、1碗米酒、3湯匙醬油、半茶匙老抽、1湯匙蠔油、1湯匙碎冰糖、少許胡椒粉

▲ 三杯杏鮑菇雞很香口惹味。（圖片︰Suifi Leung 提供）

做法：

1 先放少許麻油，把薑片和蒜頭炒至金黃色乾香，撈起備用。

2 再將杏鮑菇煎至金黃色至乾水，放下雞，沿鑊邊倒上米酒兜炒。

3 加入所有材料，兜炒2至3分鐘。

4 最後加入九層塔，大火再兜炒2至3分鐘即成。

以上食譜及圖片獲「SuifiLeung - Jordi Mama」授權刊登

中醫︰食用雞隻有助補氣血

TOPick曾訪問註冊中醫林婉珺，她指出雞性甘、性平、偏溫，有溫中益氣、補五臟、補虛損的功效，由於孕婦生產嬰兒時失去很多氣血，故此食用雞隻有助補氣血。不少產後媽媽會食用雞湯、雞精、麻油雞、滴雞精等等。

想知道「神隊友」媽媽如何為產後愛女鑽研月子餐及更多食譜，即睇【上一頁】

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責任編輯︰顏紫燕