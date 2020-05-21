【專訪】疫情衝擊生活增進人與人之間關係　福田敬二：與女兒的溝通增加了

▲ 福田敬二稱疫症前縱然日常工作繁忙，周末仍可與太太、外母外出逛花墟。（陳國峰攝）

新冠肺炎衝擊全球，短短數月影響所有人生活，作為流行病學專家的福田敬二亦不例外，與太太及外母外出食飯、逛花墟已不可能，只能間或行山散步；惟卻與兩名於美國生活的女兒聯繫更頻，與家人關係更密切，他笑言新冠肺炎疫情可怕，但仍令眾人明白人與人關係有多重要。

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福田敬二從美國佛蒙特大學醫學院畢業後，曾任美國疾控中心流感部流行病學處處長，亦是前世衞助理總幹事，1997年及2003年曾率團到港，協助對抗H5N1禽流感爆發及沙士疫情，直至2016年獲港大公共衞生學院聘請臨床教授，現時為港大公共衞生學院院長。

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福田曾接受過無數涉及禽流感、流感等傳染病的專訪，卻鮮有談及家庭的個人生活的訪問。據2005年佛蒙特大學醫學院刊物報道，福田敬二的父親早年由日本移居美國佛蒙特州，不只福田自己，其祖父母、父母、姐姐及弟弟均為醫生，可算是醫生世家。

曾來港協助處理沙士至今已事隔17年，福田敬二再於香港面對另一場疫症，與太太及外母一同居住的他透露，疫症襲港前每逢周末，都會與太太、外母外出逛花墟及用膳，到訪香港不同地方，

現時已很少外出，已不太可能如以往頻繁去咖啡室、餐廳

但他笑言，留家時間長亦會影響心情，間或亦會嘗試外出散步、做運動及行山。

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福田直言，平常亦會與兩名於美國生活的女兒聯繫，現時每周都會透過skype聯絡至少一次，「只是想了解她們情況」，的確令彼此關係更緊密。他形容正因是次疫情，甚至獲過去不曾接觸的人聯絡，明白人與人之間的關係有多重要，為眾人帶來改變：

新冠肺炎是可怕，但仍有可取之處，如我們可減少污染、減慢全球暖化、學懂與身邊的人溝通，這是最重要的收穫。

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記者：陳子謙、陳正怡