192宗教師涉專業失當投訴　22人收譴責信或警告信

▲ 截至今年3月，教育局共接獲192宗有關教師可能涉及社會事件中專業失當的投訴，有51宗不成立。（資料圖片）

去年爆發的反修例風波持續，自去年6月至今年3月，教育局共接獲192宗有關教師可能涉及社會事件中專業失當的投訴，並已就54宗個案採取行動，包括向14名教師發出譴責信及向8名教師發出警告信，如再次作出失德行為，局方會考慮按《教育條例》取消其教師註冊。

教育局局長楊潤雄今（20日）書面回覆立法會議員葛珮帆查詢時表示，192宗投訴大部分涉及教師發表仇恨、詛咒等不恰當的言論，其他投訴部份涉及不恰當教材，以及個別教師涉嫌違法等，大部分涉案教師於中、小學任教，另有少部分於幼稚園、補習社及夜校任教。

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已完成調查的144宗個案之中，教育局已就54宗個案採取跟進行動，分別向17名教師發出勸喻信及向15名教師作出口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為和應尊重社會接受的行為準則；另有39宗教育局初步認為有機會成立的個案，正按既定程序處理，包括等待或考慮有關教師的回應，以決定適當的跟進行動。

其餘51宗不成立的個案中，部分經調查後確定相關指控並非屬實，部分因證據不足而未能成立，另有少部份個案不涉及教師專業操守。

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責任編輯：馮琪雅