【專訪】全球疫情未穩定重開關口不可行　福田敬二：港人未來數月仍難外遊

▲ 福田認為放寬措施與否需視乎疫情進展，如再有本地感染，就需收緊現有安排，相信未來數月措施「時鬆時緊」。（陳國峰攝）

新冠肺炎本地感染再現，限聚令等社交距離措施須延長，政府抗疫專家福田敬二直指社區感染仍在，相信限聚等措施「時鬆時緊」情況需持續，環顧全球疫情未穩定，港人未來數月仍難外遊，現階段重開邊關亦不可行，否則本港抗疫做得再好，亦有機會再有爆發。

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本港持續本地零感染至第24天「破功」，上周再現3宗本地群組感染，至今源頭仍未明。限聚令等措施有限期原本於周五(21日)屆滿，食衞局日前公布措施限令延長至6月4日，部分高風險處所營業禁令持續到下周四，局長陳肇始認為新冠肺炎很大機會不會於社區消失。

身兼政府抗疫專家組成員的港大公共衞生學院院長福田敬二亦認同新冠病毒不會消失，社區抗疫需持續一段長時間，縱然現時本港社區感染風險仍在，港人於疫下想重返正常生活，先放寬限聚令人數，繼而重開處所亦是合理安排。

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▲ 福田敬二直指全球疫情未穩定，港人未來數月仍難外遊，現階段重開邊關亦不可行。（經濟日報資料圖片）

不過要決定放寬措施，福田認為「28日本地零感染」說法太簡單，現時需調查本地感染源頭，加大檢測量，以掌握更多資料，了解社區疫情，就可作出更好控疫決定，是百利無一害，但強調要增加多少檢測數量，則無一個「magic number」。

福田認為，未來是否放寬社交距離措施，亦需視乎疫情進展，如再有本地感染個案，就需收緊現有安排，相信未來數月措施「時鬆時緊」，但強調現階段要重開邊關是不合理的做法，換言之港人仍未可外遊。

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他解釋，重開邊關無疑可重振經濟，惟本港疫情最大危機部分來自海外，現時全球疫情仍持續，直至疫情回穩前仍未可重開，形容確是一個困難的決定：

如無入境限制措施，大量旅客訪港，就會將感染帶入社區，這是顯而易見的。

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福田敬二以新加坡為例，當地抗疫表現一直不錯，卻因爆發外勞於宿舍大規模群聚感染，令疫情再度爆發：

不少國家即使控疫做得好，不夠小心就會再爆發疫症，新加坡就是好例子，香港都一樣。

他預告，港人未來數月都要持續戴口罩及難以外遊，同時要提高警覺避免受感染，直至有疫苗出現，就可考慮完全解除限制措施，港人亦更易回復正常生活。

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記者：陳子謙、陳正怡