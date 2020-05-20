【外賣優惠】OpenRice開飯喇推外賣優惠低至5折　Mastercard用戶可享額外優惠【附優惠詳情】

▲ （相片由Openrice提供）

OpenRice《開飯喇！》「外賣自取」服務特別推出一連串推廣，包括迎新優惠、閃購星期四 及 餐廳折扣優惠。大家安在辦公室及家中時可吃到低至5折的外賣餐盒，包括人氣日本菜、高級西餐、各式中菜、火鍋店、咖啡店、甜品店等。

客人只需在App，揀選心水餐廳及美食，並選擇到取時間，付款下單，到取時不用輪候或排隊，為大家介紹一連串推廣優惠。

獨家優惠 最高5折享指定美食

用戶首次下單，點購餐廳低至半價指定美食，一份原價港幣$80的午市套餐，埋單隨時只需$20！

優惠一：迎新優惠

凡首次於OpenRice《開飯喇！》「外賣自取」下訂單，買滿港幣$40即可減港幣$20。

優惠二：閃購星期四

逢星期四，於OpenRice《開飯喇！》「外賣自取」下訂單滿港幣$45，即可減港幣$15。

優惠三：餐廳折扣優惠

餐廳於OpenRice《開飯喇！》「外賣自取」服務提供給用家多項不同折扣，當中更有指定美食低至半價！

Mastercard用戶享多重優惠

除「OpenRice外賣自取獨家優惠」外，Mastercard用戶更享額外多重優惠！如用戶首次下單，點購指定半價美食，以Mastercard結帳，原價港幣$100的美食，有機會以港幣$20就享用到！

優惠一：Mastercard迎新優惠

凡首次於OpenRice《開飯喇！》「外賣自取」服務，點購滿港幣$50，並以Mastercard結賬，可即時減省港幣$30。

優惠二：閃購星期二

逢星期二使用Mastercard於「外賣自取」下單，滿港幣$45即可減省港幣$15！

商戶優惠

另外，OpenRice《開飯喇！》「外賣自取」服務由2月21日開始至6月30日期間，豁免收取餐廳任何佣金及服務費用，合作伙伴AlipayHK亦同時免收取餐廳交易手續費，與餐廳伙伴共渡時艱。

與此同時，OpenRice《開飯喇！》更於電視、地鐵、電台及各網上平台如YouTube、Facebook等推出大型宣傳廣告，並與各食肆及Mastercard攜手，推出一連串優惠，吸引更多食客，為食肆增加商機。

責任編輯：王芷瑩