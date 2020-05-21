【視如己出】愛屋及烏願做繼女最好朋友　張達倫享受做爸爸︰照顧屋企唔辛苦

▲ 張達倫很享受做新手爸爸照顧兒子，與17歲繼女也成為最好朋友，十分支持她發展興趣。

為人繼父不容易，張達倫自與太太陳鳳玲（Kimmy）誕下兒子張凱碩（碩碩）後，要在照顧碩碩和17歲繼女Chloe之間做好平衡，免得過於偏坦，一家四口才能融洽相處。達倫在維繫家庭有自己一套心得，親力親為湊仔之餘，又從不覺得辛苦，還頗享受。

達倫與Kimmy自2016年結婚後就計劃生育，早有心理準備踏上艱辛的育兒路，到碩碩出世後，由經驗豐富的太太主導湊仔二三事，達倫從她身上獲益良多，盛讚太太是細心好媽媽。

無論湊仔幾辛苦，她從不抱怨，睡眠不足都會陪伴子女在側；她又好有育兒計劃，包括讀書，有問題她自然會找我商量。

▲ 張達倫很享受做爸爸的每一天，見證兒子每日的改變。（文子健攝）

享受每日見證兒子改變

成為新手爸爸兩年，達倫找到為人父親的樂趣，除了拍劇之外，他將所有時間全投放家庭，不想錯過兒子成長的每一刻。

我好享受每日見到他的改變，識行識走是一個改變、叫我爸爸又另一改變。

碩碩眼大大長得非常可愛，雖性格有點頑皮，但他確是一個窩心的小孩。有時達倫劇接劇忙至兩三日見不到兒子，當他回家開門一刻，見到兒子飛撲過來叫爸爸，心都軟了，「這就夠吧，幾辛苦都值得。」

▲ 太太Kimmy照顧兒子非常有耐性，從不抱怨。（相片來源︰勁秋家族facebook）

繼女湊弟弟有責任感

在照顧碩碩上，兩夫妻還有17歲繼女Chloe做小助手，兩姊弟相處多，完全無隔膜。繼女亦因小弟弟的出現，多了一份責任心；可愛的碩碩都「好識做」，經常氹家姐開心。達倫發覺弟弟的出生，對繼女的成長大有幫助。

有次我們行開一會，交託女兒照顧碩碩，豈料碩碩跌倒令她感到非常內疚，自此她不敢怠慢，好認真看管他，對她來說都是一個成長過程。

▲ 張達倫發覺自弟弟出世後，繼女多了一份責任心，對她的成長大有幫助。（相片由受訪者提供）

「愛妻號」愛屋及烏

達倫是圈中「愛妻號」，還愛屋及烏，對繼女Chloe視如己出，每個月會同住一至兩星期。他深明繼女本身有親生爸爸，他不必做爸爸角色，只需做她的朋友。

我覺得她需要我做朋友多過做爸爸，所以我只會朋友式問候她︰『最近如何？』其實我好清楚她的近況，只是打開話題溝通，當我見到有何不妥就建議她︰『這樣會否較好？』而非直斥她做錯。

▲ 張達倫十分支持繼女發展興趣，更成為兩母女之間的調停者。（相片來源︰張達倫facebook）

支持繼女跳鋼管舞

有時，達倫會成為太太與繼女之間的調停者。從小到大都喜歡跳舞的Chloe，現最熱衷跳鋼管舞，但媽媽不太喜歡，覺得太性感「好蝕底」。達倫看出繼女沒有想太多，只是單純、有熱情去跳，就做中間人去教女兒說服媽媽，在服裝上退一步，讓彼此感覺舒服一點。

Chloe讀本地學校，在校外學習鋼管舞，每一季都有公開表演，達倫和Kimmy當然有捧場，大讚女兒跳得好。更重要是看到她樂在其中，每星期跳足4日，好有恒心，達倫支持她發展下去。

跳鋼管舞好辛苦，要用力去握杆，所以她變得好大隻。能夠找到自己的興趣發展，原來可以如此開心和堅持，對小朋友的成長很好。

▲ 碩碩就讀的UCM在停課期間有提供短片教材，幫助孩子停課不停學。（相片來源︰勁秋家族facebook）

兒子讀全新UCM音樂幼稚園

女兒跳舞啟發到達倫，必須發掘碩碩的興趣，加以培育。故此，他去年安排了碩碩入讀開校僅一年的聯合基督教音樂幼稚園（United Christian Music Kindergarten，下稱UCM），發掘兒子的音樂天份。

【星二代學校】聯合基督教音樂幼稚園成學界新貴 張達倫楊潮凱子女入UCM全面學音樂

▲ 張達倫早前帶一家四口去澳洲旅行期間遇上疫情，在當地逗留了一段時間。（相片來源︰張達倫facebook）

曾在劇集《全職沒女》飾演Rock友的達倫，十分享受扮演音樂人，「好鍾意有音樂底子的人」，他有感碩碩對音樂有興趣，跳舞有自己節奏，所以選校時首選重音樂的學校。UCM開校前，達倫參觀學校後感到驚喜，與校長交談時亦十分認同其教學理念。

如果我是碩碩的話會超級開心，我會日日都想返學，這是很重要的。

碩碩身先士卒在UCM開辦第一年入讀playgroup，現正讀N班，將會繼續升讀。UCM是全港首創全面音樂幼稚園課程，透過音樂促進幼童腦部發展及發掘天賦，2歲童已可上「作曲堂」，3歲與老師一對一學樂器，可選鋼琴、結他、敲擊樂等，進一步發掘孩子對某款樂器的天份。

▲ 張達倫明言自己在本地教育中成長，深明有何不足，認為應多培養孩子有啟發性思想，將來處事都可作多方面思考。（黃建輝攝）

不能讓子女失去滿足感

至於之後會選本地或國際學校，他與太太仍保持開放態度，繼女大有機會轉赴澳洲升學，兒子則傾向選較少功課的學校，不想兒子每日猛做功課，死板板學習。而兩夫妻都堅信，教小朋友是父母的責任，不應只交託老師，希望培養孩子多方面思維，將來能夠立足社會。達倫最後還有一條底線，就是不能讓子女失去滿足感。

現今物質豐富，父母喜歡甚麼都買給孩子。我都會買，但我不會立即讓他拆禮物，必須先做到一些要求才能得到。我不想他凡事『老奉』，希望他即使得到粒糖，都會覺得開心。

想知更多有關張達倫與愛妻的愛情故事，留意下集專訪。

更多名人爸爸專訪，即睇︰

【多功能老豆】督促兒子停課不停學坐定做功課 傳統惡爸黃浩然︰覺得自己好煩

【愛妻號】不做TVB「親生仔」寧做湊女公 楊潮凱︰寧願不做男主角要陪女兒學行

【生命小鬥士】媽媽懷孕26周早產出世不足1磅 林子聰女兒跨過鬼門關賀1歲生日

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者︰林綺玲

場地︰BKW Partyroom