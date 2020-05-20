【新冠肺炎】外國有人確診後疑誘發川崎症致死　本港3患者一度驗出抗體呈陽性

▲ 香港兒科心臓學會主席、兒科醫生方乃聰指，外國病例與亞州典型川崎症徵狀不同，且未有實證指新冠肺炎會加劇川崎症的殺傷力，而亞洲並未有患者同時感染新冠肺炎及川崎症。(資料圖片)

外國有文獻指，近月多名兒童疑因確診新冠肺炎誘發川崎症，甚至因其併發症死亡，衞生署及醫管局至今沒主動公布本地相關情況，惟當局今日（20日）回覆TOPick查詢指，目前未有確診者現川崎症徵狀，醫管局亦已就外國情況，上周初起將16名川崎症病童的血清樣本送往香港大學作抗體測試，當中12人證實未曾患上新冠肺炎，4人仍待測試結果。

有兒科醫生則向TOPick記者指，外國文獻中所提及的患者病徵，與亞洲川崎症病童病徵有明顯分別，質疑其不是患有亞洲典型的川崎症，同時亦認為未有實證指新冠肺炎會加劇川崎症的殺傷力，強調目前亞洲並未有患者同時感染新冠肺炎及川崎症。

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香港兒科心臓學會主席方乃聰醫生向TOPick記者指，本地川崎症常見於半歲至7歲兒童，病因未明，一般由細菌或病毒引致，其病徵包括發燒多天、眼紅、口唇鮮紅皸裂、淋巴核腫脹、皮疹等，而川崎症可致全身血管發炎，嚴重者或出現心臟冠狀動脈瘤，引致血管栓塞，甚至死亡。方乃聰指不排除新冠肺炎會引發川崎症，因兩者都是受病毒感染，但目前仍需待進一步研究。

不過，方乃聰指，外國文獻中提及的川崎症患者一般年紀較大，如10歲至14歲，而且出現症狀如肚痛、肚屙，心臟發炎，鐵質偏高等，均是亞洲川崎症病童「絕無僅有」的特徵，故「無法百分百肯定（外國患者）患有亞洲典型川崎症」；此外，外國患者只是帶有新冠肺炎抗體，即屬新冠肺炎康復者，「（患者）唔算同時打緊新冠肺炎及川崎症」，故他認為現未能證實新型冠狀病毒會加劇川崎症病情。

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衞生署及醫管局至今沒主動公布本地相關情況，而衞生署今日回覆TOPick查詢指，前晚（18日）獲醫管局通報，指醫管局回顧了今年患上川崎症的兒科病人情況，以了解病人的川崎症會否因感染冠狀病毒而引致。

醫管局亦向TOPick指，各公立醫院至今已將16名川崎症兒科病人的血清樣本，送往香港大學作抗體測試，當中4人仍待測試結果，12人證實未曾患上新冠肺炎，惟該12人中有3人作覆檢前，曾一度對新冠肺炎抗體測試呈初步陽性，審慎起見，衞生防護中心已安排有關家人提供深喉唾液樣本作病毒檢測。

醫管局續指，本港的新冠肺炎確診病人中，至今未有人出現川崎症徵狀，而該16名川崎症兒科病人早前入院時已作新冠肺炎病毒測試並呈陰性，他們一直情況穩定亦無出現併發症，將會與衞生署密切聯繫。

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記者：鄧凱文