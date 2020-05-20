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19歲男生涉警總外噴字候判　官勸勉被告好自為之

社會 19:22 2020/05/20

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被告王愷銘早前承認控1項刑事損壞，控罪指他於2019年6月21日在灣仔警總正門外損壞其外牆。（資料圖片）

去年6.21有示威者包圍立法會，企圖阻止立法會通過《逃犯條例》修訂草案二讀。19歲恒大生當天涉在警察總部外噴字，早前於東區裁判法院承認刑事損壞罪，原定於今天（20日）判刑，惟感化官報告指被告不願接受感化，案件押後至6月15日以索取進一步感化報告及社會服務令報告。裁判官指明白被告對香港這個地方失望，若被告價值觀未回正軌，往哪裡都不會成功，勸勉他好自為之。

被告為王愷銘（19歲；學生），他早前承認控1項刑事損壞，控罪指他於2019年6月21日在灣仔警總正門外損壞其外牆。他另被控管有危險藥物及非法集結罪，案件分開處理。

辯方律師今指，感化官在報告內對被告有負面評價，指被告不願意接受感化；代表律師指，被告受社會氣氛及兩宗官司進度影響，承受龐大壓力，基於所面對的問題未能解決，便以毒品麻醉自己，被告自以為「完晒所有嘢」後就能解決問題。

代表律師呈上被告寫的求情信，內容提及被告希望結束所有事情後離開香港，代表律師曾勸說此方法並行不通，但被告堅持不接受感化。

裁判官何俊堯指，被告對毒品越來越依賴，故質疑單憑被告一己之力是否能解決問題。裁判官又指，知道被告是一個多才多藝及有想法的人，其他人對被告的評價亦顯示，他在校時並非一個偏激的人，明白他對香港這個地方很失望，即使如此，若被告價值觀未回正軌，往哪裡都不會成功，勸勉他好自為之。

辯方則提議法庭可考慮社會服務令，讓被告實質做事回饋社會。裁判官則指，社會服務令下被告亦需遵從感化官指示，強調感化可幫助被告改善毒品問題，並更仔細地看管他，鑑於被告年紀及背景，裁判官希望刑罰能著重更生。

裁判官將案件押後至6月15日，索取進一步感化報告及社會服務令報告，期間會繼續為被告驗毒，更謂法庭已給予被告機會，若被告不珍惜，法庭多不願意也要判阻嚇及懲罰式刑罰。

案情指，去年6月21日示威者佔據警總外的行人路和馬路，至晚上9時許，被告以油漆在警總外牆上寫上「condom」和「con」字眼，被錄影片段拍到。及至7月，警方截查被告，並從其住所搜獲案發當日衣著。警誡下被告承認曾在外牆寫上「condom」，以諷刺警方被「用完即棄」。

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記者：林欣樂

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