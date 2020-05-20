15歲少年藏鐳射筆及改裝傘判更生　高院駁回定罪上訴申請

▲ （香港經濟日報資料圖片）

去年9.21有人發起屯門公園示威行動表達訴求，當時15歲男生於屯門站附近涉藏有鐳射筆及改裝長傘等被捕，經審訊後被裁定管有攻擊性武器及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪成立，被判入更生中心。男生早前就定罪向高等法院提出上訴，法官今(20日)頒下判詞駁回定罪上訴申請。

上訴人現年16歲，早前經審訊後被裁定1項管有攻擊性武器及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪罪成，控罪指他於2019年9月21日於屯門站公共交通交匯處巴士站，管有1支發射綠色強光的鐳射筆；及管有1把改裝雨傘和1支改裝行山杖。

就上訴人管有鐳射筆之用途，法官於判詞中指，原審裁判官裁定上訴人事發時在警方防綫前徘徊，以及在其背包中的物品裝備是可用作肢體碰撞中保護自己的物品，認為上訴人不是意圖參與和平遊行，而是以非和平方式表達要求，並得出唯一合理推論，即上訴人使用鐳射筆必然是用以照射他人的眼睛引致眼部不適或傷害。

法官認為根據專證據，涉案鐳射筆可以用作傷害他人，而根據案例指出，只要被告人將管有的物品視為傷人器具，當刻的物品便是攻擊性武器，控方亦毋須證明被告人必然可透過涉案物品傷害他人。法官指出，以本案證據而言，裁判官作出推論具充分證據支持，亦是唯一合理推論。

至於上訴人所攜帶的改裝雨傘和行山杖，上訴方主要挑戰控方能否證實有關物品符合《公安條例》第2條對攻擊性武器的法律定義。上訴方認為裁判官裁定雨傘及行山杖是蓄意改裝成現狀，是犯了本末倒置的錯誤，即以兩者均是破爛而認定必然是被蓄意改裝，卻忽略兩者可以是自然損壞之可能性。

法官指出，根據裁判官對雨傘的觀察，當雨傘打開，傘蓬向後退至手柄位置，露出一段長47厘米的遮杆，裁判官認為攻擊的距離便增加了及更容易攻擊他人。至於上訴方指廢物利用及將稍為破爛的物品盡用，亦是唯一合理推論。法官認為上訴人沒有作供，法庭毋須替他憑空想像各種可能性，裁判官有權裁定兩物件均是蓄意被改裝成現狀的。

法官續指，上訴人攜帶破爛的雨傘出現於遊行示威中，並把行山杖藏於其中，在警方防綫前徘徊，考慮到整體證據，裁判官可作出的唯一合理推論，是被改裝的物件必然是用作傷害他人，從而裁定均屬攻擊性武器，故駁回申請。

記者：林育慧