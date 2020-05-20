【復課安排】教育局初擬中三至中五跨境學童經深圳灣或福田口岸出入境　料下周三復課日未能實行

▲ 深圳灣香港口岸。（資料圖片）

政府早前宣布學校下周三（27日）起分3階段復課，教育局今日（20日）表示，初步計劃讓首復課階段的中三至中五級約2,500名跨境學童，每逢周一至五經深圳灣或福田／落馬洲支線口岸出入境，每日過境時須向深圳當局出示7天以內的核酸檢測陰性結果證明，並乘搭校巴往返學校及港方管制站；但多項細節仍需敲定，預計新安排將未能趕及於下周三實行。

教育局表示，會以「分階段」、「先行先試」方式，探討讓第一階段復課的中三至中五級約2,500名跨境學童復課，因這批學生年齡相對最大，有自理能力，過境及乘搭交通工具時一般不需隨行人員照顧，相信復課會較為順暢。

教育局公布跨境學童復課初擬方案：

中三至中五級跨境學生每周星期一至五，可經深圳灣或福田／落馬洲支線口岸出入境。其中福田／落馬洲支線口岸只會為跨境學童辦理出入境檢查，不會開放予其他人士使用。

抵港後，為避免學生不必要的社交接觸，跨境學生會乘搭校巴往返學校及港方管制站。

學生每天過境兩地時均須配合兩地的衞生防疫措施，包括體溫檢測及向衞生署人員遞交健康申報表、在校時學校負責的健康防疫監察，以及向深圳當局出示7天以內的核酸檢測陰性結果證明等。

【新冠肺炎】中小幼校下周起逐步復課 廠商會免費助學校檢測環境病毒

教育局指，正繼續與各方協調，以盡快讓首批中三至中五級跨境學生來港上課，但多項細節仍需敲定，預計新安排將未能於5月27日實行，局方會繼續聯同相關政府部門，跟進跨境學童的具體復課安排，並會盡快公布其他細節。

新措施實施前，教育局呼籲學校及教師繼續協助跨境學童及家長運用不同的學習模式包括電子學習，幫助學生在家中持續學習。

國際學校今起陸續復課 31校全日復課申請獲批 有學校擬安排學生分批用膳

教育局稱今日已向全港中學及部分設有中學部的特殊學校發信，請學校向家長查詢相關資料，以便有關部門盡快就豁免強制檢疫、通關、校巴安排、檢疫等事宜考慮初擬的方案是否可行，並落實推行時間。

發言人指，本學年跨境學童共約2.7萬名，為數不少，在研究他們在這期間應否及如何來港復課，在考慮其學習需要之餘，亦必須顧及對港深兩地民眾所引致的健康風險；當中亦涉及港深兩地的出入境管制、防疫抗疫政策以至交通安排等問題，強調讓跨境學童豁免14天強制檢疫及有限度復課的大原則，須以師生及公眾健康安全為上，措施宜緊不宜鬆，特別是在復課初期，要將風險減至最低。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅